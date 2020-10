Exclusivo: Robinho fala da expectativa do Basket Osasco no Campeonato Paulista

Após o título inédito a Copa São Paulo no último final de semana, a equipe do Basket Osasco se concentra para a estreia no Campeonato Paulista da Divisão Especial neste sábado, às 19h, no Geodésico, em Osasco, contra o Corinthians, às 19h.

O time do técnico João Ricardo está confiante para a sua sexta participação consecutiva na elite do basquete paulista

“Foi muito importante conquistarmos o título da Copa São Paulo, pois ele marcou o retorno das competições pós-quarentena. Foi marcante para a cidade de Osasco e para o nosso grupo, que é muito unido e entrou na competição em busca da taça. O time trabalhou firme para o Final Four e isso dá mais confiança para que possamos estrear bem no Paulista contra o Corinthians, com o espírito de vencedor, de luta e de conquistas”, destacou com exclusividade ao VAVEL o armador Robinho.

O jogador, que já vestiu a camisa do Corinthians, sendo campeão da Liga Ouro pelo time alvinegro em 2018, reforça o equilíbrio do Campeonato Paulista, afirmando que o time osasquense dará trabalho pela organização e garra.

“Estamos cientes do equilíbrio da competição, até porque são muitos times que jogam o NBB e contam com atletas de qualidade. Vamos buscar sempre algo a mais, entrando em quadra de forma organizada e com muita concentração. Deixaremos tudo nos jogos com o objetivo de levar o Basket Osasco para a próxima fase”, projetou.

O Basket Osasco está no Grupo B do Campeonato Paulista e terá como adversários Corinthians - maior campeão com 14 títulos -, Pinheiros, Paulistano e São Paulo.

Pelo regularmento, quatro times de cada chave se classificam para a segunda fase, que será disputada em quadrangular sediado de turno único.