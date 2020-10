Com show de LeBron e Anthony Davis, Lakers vencem Heat e estão a um jogo do título

O Los Angeles Lakers estão a um jogo do 17º título da NBA. A quarta partida da final da NBA foi vencida pelo placar de 102 a 96 sobre o Miami Heat. Lebron James foi o maior destaque com um duplo-duplo de 26 pontos, 12 rebotes e oito assistências. Do outro lado, Jimmy Butler também teve um duplo-duplo, com 20 pontos e 10 rebotes.

O início do jogo trouxe ainda mais esperanças aos torcedores do Heat. Após vencer o jogo três sem dois de seus principais jogadores, o anúncio de Bam Adebayo começando como titular trouxe ainda mais ansiedade para a série.

O jogo começou bastante equilibrado: enquanto Kentavious Caldwell-Pope aparecia para o time californiano, Jimmy Butler aparecia para Miami. O grande destaque e diferencial dos Lakers, principalmente no primeiro quarto, foram as cestas de três pontos, caindo quatro das cinco. Já do lado do Miami, as cestas de dois pontos deixaram a diferença não ficar tão grande, caindo nove dos 16 arremessos. Os primeiros 12 minutos de jogo acabaram 27 a 22 para os Lakers.

No segundo quarto, Jimmy Butler e KCP receberam ainda mais ajuda de seus companheiros. Ao final do primeiro tempo, Butler tinha 13 pontos, dois rebotes e duas assistências, enquanto Adebayo e Duncan Robinson faziam nove pontos. Do lado de KCP, que terminava o primeiro tempo com 10 pontos, Anthony Davis, Danny Green e Lebron James pontuaram oito. O primeiro tempo acabou com a franquia púrpura e ouro acertando seis dos 15 arremessos de dois pontos. Porém, além do Miami acertar oito dos 11 lances livres, as seis faltas dos californianos deixaram o time da costa leste encostar ainda mais no placar. Os times foram para o intervalo com o placar de 49 a 47 para o time de Los Angeles.

No terceiro quarto, a dupla Anthony Davis e Lebron James começou a aparecer ainda mais pro jogo, indo para o último quarto do jogo com 17 pontos. Do lado do Miami, Butler continuou sendo o nome do time, junto de Duncan Robinson e Bam Adebayo. Apesar do time da Flórida acertar 11 dos 12 lances livres, acertou apenas cinco cestas das 17 tentativas. Já o Lakers acertou oito das 18 cestas. O jogo foi para o último quarto com o placar de 70 a 75 para o time de Davis e Lebron.

No último quarto, KCP reapareceu para o jogo, somando 15 pontos no jogo. Apesar da vantagem do adversário, Miami continuou lutando, valente, com o belo aproveitamento de lances livres e conseguiu acertar cinco das sete bolas de três. Além de Butler e Robinson, Tyler Herro fez um belo último quarto e guardou 18 pontos pra conta. Os 11 lances livres dos Lakers ajudaram ainda mais para decretar a terceira vitória da série para os californianos. O jogo terminou em 106 a 96 para os Lakers.

O quinto encontro entre os finalistas acontecerá nesta sexta (9), às 22h (horário de Brasília).