Head coach dos Lakers, Frank Vogel exalta Anthony Davis após Jogo 4 da NBA Finals: “Ele quer vencer mais que tudo”

O Jogo 4 da NBA Finals 2020, disputado na última terça-feira (06), foi vencido pelo Los Angeles Lakers. A equipe da California fez 102 a 96 no Miami Heat, colocando três a um na série. Um jogador da franquia amarela e roxa foi muito elogiado por seus pares: Anthony Davis.

Head coach da equipe, Frank Vogel elogiou a capacidade defensiva do camisa número três. "Você não precisa dizer nada para Anthony Davis. Ele quer vencer mais do que tudo. Obviamente, ele é um grande jogador, capaz de impor sua vontade no jogo nas duas pontas do campo. Você viu o que ele fez esta noite defensivamente. Ele foi ótimo nas duas pontas a noite toda", destacou.

LeBron James, estrela da franquia, também elogiou o companheiro. "Nós nos apoiamos em um padrão que ninguém mais pode nos impor, e é disso que se trata. Ele me desafia todas as noites, eu o desafio todas as noites, não importa se a bola está entrando. Temos de fazer coisas para ajudar a nossa equipa a vencer - seja no lado defensivo, seja no lado ofensivo. Ele fez isso esta noite. Ele foi espetacular, aceitando o desafio que significa Jimmy Buttler. Em seguida, a qualquer momento ele era transformado em um armador, apenas contendo-os, recebendo arremessos bloqueados, dando-nos posses extras ofensivamente", comentou.

Holofotes para ele

O próprio Anthony Davis falou sobre a partida. Para ele, o resultado no quarto capítulo das finais tem tudo a ver com a derrota anterior. "Sentimos que fomos intimidados [no Jogo 3]. Sentimos que perdemos o trabalho. Eles eram mais raçudos do que nós e não gostávamos disso. Eles estavam fazendo o que queriam, especialmente Jimmy. Queríamos então ser exigentes na defesa, exigentes no ataque, lutar no chão. Fomos capazes de fazer isso esta noite. Se jogarmos assim em todos os jogos, especialmente no próximo jogo, então nos tornaremos campeões", finalizou.