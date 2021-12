Por surto de coronavírus no Nets, Kyrie Irving volta após polêmica sobre vacinação

Um velho conhecido da National Basketball Association (NBA) está de volta às quadras. Após toda a polêmica por conta da não-vacinação, Kyrie Irving voltará a ficar à disposição do Brooklyn Nets, time defendido por ele desde 2019. Ironicamente, a variante Ômicron do coronavírus foi a responsável pelo retorno. A informação do retorno é de Shams Charania, do portal The Athletic, nesta sexta-feira (17).

A franquia de New York passa por um surto de contaminados no elenco. Com pelo menos 11 desfalques na equipe (nem todas elas por coronavírus, embora os reconhecidos James Harden, LaMarcus Aldridge e Paul Milsap estejam na lista de segurança e isolados), Kyrie passou a ser requisitado pelos atletas - que, por conta da recusa em se vacinar, passou a ser visto com desconforto pelos companheiros. O principal fiador do jogador foi Kevin Durant, outra grande estrela da NBA.

É importante destacar que Irving estaria disponível apenas nas partidas longe de New York. A cidade, que além do Nets conta com o New Yor Knicks, só permite a entrada de vacinados em eventos - e não libera sequer jogadores como exceções. Mesmo assim, graças à lista de atletas ausentes, ele pode ser importante.

Não é possível prever a data em que o armador e ala-armador voltará às quadras, embora ele seja aguardado nos treinamentos assim que possível.

Campanha

Apesar dos desfalques, o Brooklyn Nets é o líder da divisão Atlântico da Conferência Leste, com campanha 21-8 - o que coloca a franquia também na liderança da conferência. Na NBA, a equipe tem o segundo melhor número nas estatísticas, atrás dos 24-5 do Golden State Warriors.