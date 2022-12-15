Melhores momentos Oklahoma City Thunder x Miami Heat pela NBA (108-110)

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Q4 - 0'
Q4 - 1'
Q4 - 2'
Q4 - 3'
Q4 - 4'
Q4 - 7'
Q4 - 12'
Q3 - 0'
Q3 - 1'
Q3 - 4'
Q3 - 5'
Q3 - 6'
Q3 - 7'
Q3 - 8'
Q3 - 9'
Q3 - 10'
Q3 - 12'
Q2 - 0'
Q2 - 1'
Q2 - 3'
Q2 - 4'
Q2 - 5'
Q2 - 6'
Q2 - 8'
Q2 - 9'
Q2 - 10'
Q2 - 11'
Q2 - 12'
Q1 - 0'
Q1 - 1'
Q1 - 2'
Q1 - 3'
Q1 - 4'
Q1 - 5'
Q1 - 7'
Q1 - 9'
Q1 - 11'
Q1 - 12'
Treinando
Growing through every experience. Go behind the scenes of Thunder Basketball in the latest episode of 𝙊𝙣𝙬𝙖𝙧𝙙.
🎥 𝙊𝙣𝙬𝙖𝙧𝙙 presented by @Verizon LIVE NOW | https://t.co/c5GQHOOG9C pic.twitter.com/2vzwuXlay3 — OKC THUNDER (@okcthunder) December 14, 2022
Estilo
Fits for the house pic.twitter.com/8F14BYock4 — OKC THUNDER (@okcthunder) December 15, 2022
Estilo
Wholesome Tyler Herro content pic.twitter.com/NP7cOP2emh — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 14, 2022
Quando é o jogo Oklahoma City Thunderx Miami Heat e como acompanhar AO VIVO?
Local: Paycom Center
Horário: 22h
Onde assistir: NBA League Pass
Tempo real: VAVEL Brasil
Como e onde assistir ao jogo Oklahoma City Thunder x Miami Heat ao vivo
Esforço
Vai Miami!
Vai Oklahoma!
Provável escalação do Miami Heat
Provável escalação do Oklahoma City Thunder
Situação do Miami Heat
Situação do Oklahoma City Thunder
Confrontos diretos
Miami Heat 90 - 103 Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder 94 - 108 Miami Heat
Oklahoma City Thunder 118 - 90 Miami Heat
Miami Heat 116 - 115 Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder 107 - 116 Miami Heat
Miami Heat 102 - 118 Oklahoma City Thunder
Miami Heat 93 - 115 Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder 105 - 99 Miami Heat
Miami Heat 94 - 106 Oklahoma City Thunder
Miami Heat 97 - 85 Oklahoma City Thunder
Miami Heat 99 - 74 Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder 97 - 95 Miami Heat
Miami Heat 93 - 75 Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder 86 - 94 Miami Heat
Oklahoma City Thunder 98 - 103 Miami Heat
Últimos resultados (Miami Heat)
Boston Celtics 134 - 121 Miami Heat
Atlanta Hawks 98 - 106 Miami Heat
Miami Heat 110 - 107 Washington Wizards
Miami Heat 113 - 105 Washington Wizards
Minnesota Timberwolves 105 - 101 Miami Heat
Cleveland Cavaliers 113 - 105 Miami Heat
Washington Wizards 107 - 106 Miami Heat
Toronto Raptors 112 - 104 Miami Heat
Miami Heat 113 - 112 Phoenix Suns
Últimos resultados (Oklahoma City Thunder)
Memphis Grizzlies 123 - 102 Oklahoma City Thunder
Atlanta Hawks 114 - 121 Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves 128 - 135 Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder 119 - 111 San Antonio Spurs
New Orleans Pelicans 105 - 101 Oklahoma City Thunder
Houston Rockets 118 - 105 Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder 123 - 119 Chicago Bulls
Oklahoma City Thunder 118 - 105 Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder 119 - 129 New York Knicks