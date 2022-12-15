Melhores momentos Oklahoma City Thunder x Miami Heat pela NBA (108-110)
Foto: NBA

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00:23há 6 dias

Q4 - 0'

Fim de jogo. Vitória do Miami Heat!
00:18há 6 dias

Q4 - 1'

Tyler Herro acerta arremesso de 3 pontos.
00:13há 6 dias

Q4 - 2'

Josh Giddey acerta arremesso de 3 pontos.
00:08há 6 dias

Q4 - 3'

Tyler Herro acerta arremesso de 3 pontos.
00:03há 6 dias

Q4 - 4'

Bam Adebayo acerta enterrada.
23:58há 6 dias

Q4 - 7'

Josh Giddey anota bandeja.
23:53há 6 dias

Q4 - 12'

Começa o último quarto.
23:48há 6 dias

Q3 - 0'

Fim do terceiro quarto.
23:43há 6 dias

Q3 - 1'

Dewayne Dedmon acerta arremesso de 3 pontos.
23:38há 6 dias

Q3 - 4'

Darius Bazley anota enterrada.
23:33há 6 dias

Q3 - 5'

Max Strus acerta arremesso de 3 pontos.
23:28há 6 dias

Q3 - 6'

Jalen Williams anota enterrada.
23:23há 6 dias

Q3 - 7'

Darius Bazley anota bandeja.
23:18há 6 dias

Q3 - 8'

Bam Adebayo anota enterrada.
23:13há 6 dias

Q3 - 9'

Jalen Williams acerta arremesso de 3 pontos.
23:08há 6 dias

Q3 - 10'

Jalen Williams anota enterrada.
23:03há 6 dias

Q3 - 12'

Começa o terceiro quarto.
22:58há 6 dias

Q2 - 0'

Fim do segundo quarto.
22:53há 6 dias

Q2 - 1'

Caleb Martin acerta arremesso de 3 pontos.
22:48há 6 dias

Q2 - 3'

Luguentz Dort anota arremesso de 3 pontos.
22:43há 6 dias

Q2 - 4'

Josh Giddey anota bandeja.
22:38há 6 dias

Q2 - 5'

Josh Giddey anota bandeja.
22:33há 6 dias

Q2 - 6'

Victor Oladipo acerta arremesso de 3 pontos.
22:28há 6 dias

Q2 - 8'

Duncan Robinson acerta arremesso de 3 pontos.
22:23há 6 dias

Q2 - 9'

Tyler Herro acerta arremesso de 3 pontos.
22:18há 6 dias

Q2 - 10'

Tyler Herro acerta arremesso de 3 pontos.
22:13há 6 dias

Q2 - 11'

Tyler Herro acerta arremesso de 3 pontos.
22:08há 6 dias

Q2 - 12'

Começa o segundo quarto.
22:03há 6 dias

Q1 - 0'

Fim do primeiro quarto.
21:58há 6 dias

Q1 - 1'

Dewayne Dedmon acerta arremesso de 3 pontos.
21:53há 7 dias

Q1 - 2'

Tyler Herro acerta arremesso de 3 pontos.
21:48há 7 dias

Q1 - 3'

Kyle Lowry acerta arremesso de 3 pontos.
21:43há 7 dias

Q1 - 4'

Darius Bazley anota enterrada.
21:38há 7 dias

Q1 - 5'

Shai Gilgeous-Alexander anota bandeja.
21:33há 7 dias

Q1 - 7'

Luguentz Dort anota bandeja.
21:28há 7 dias

Q1 - 9'

Max Strus anota bandeja.
21:23há 7 dias

Q1 - 11'

Jalen Williams anota bandeja.
21:18há 7 dias

Q1 - 12'

Começa a partida.
21:13há 7 dias

Treinando

21:08há 7 dias

Estilo

21:03há 7 dias

Estilo

20:58há 7 dias

Quando é o jogo Oklahoma City Thunderx Miami Heat e como acompanhar AO VIVO?

Competição: NBA

Local: Paycom Center

Horário: 22h

Onde assistir: NBA League Pass

Tempo real: VAVEL Brasil

20:53há 7 dias

Como e onde assistir ao jogo Oklahoma City Thunder x Miami Heat ao vivo

Além do tempo real aqui na VAVEL Brasil, a partida entre Oklahoma City Thunder x Miami Heat ao vivo terá transmissão pela NBA League Pass.
20:48há 7 dias

Esforço

20:43há 7 dias

Vai Miami!

20:38há 7 dias

Vai Oklahoma!

20:33há 7 dias

Provável escalação do Miami Heat

Jimmy Butler e Caleb Martin; Bam Adebayo; Tyler Herro e Kyle Lowry.
20:28há 7 dias

Provável escalação do Oklahoma City Thunder

Aleksej Pokusevski e Luguentz Dort; Jeremiah Robinson-Earl; Josh Giddey e Shai Gilgeous-Alexander.
20:23há 7 dias

Situação do Miami Heat

O Miami Heat não poderá contar com Robinson, Strus, Butler, Herro, Oladipo, Deadmon, Vincent e Yurtseven. Todos os jogadores estão lesionados.
20:18há 7 dias

Situação do Oklahoma City Thunder

O Oklahoma City Thunder não poderá contar com Williams e Holmgreen. Todos os jogadores estão lesionados.
20:13há 7 dias

Confrontos diretos

 Miami Heat 120 - 108 Oklahoma City Thunder

 Miami Heat 90 - 103 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 94 - 108 Miami Heat

Oklahoma City Thunder  118 - 90 Miami Heat

 Miami Heat 116 - 115 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 107 - 116 Miami Heat

 Miami Heat 102 - 118 Oklahoma City Thunder

 Miami Heat 93 - 115 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 105 - 99 Miami Heat

 Miami Heat 94 - 106 Oklahoma City Thunder

 Miami Heat 97 - 85 Oklahoma City Thunder

 Miami Heat 99 - 74 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 97 - 95 Miami Heat

 Miami Heat 93 - 75 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 86 -  94 Miami Heat

 Oklahoma City Thunder 98 - 103 Miami Heat

20:08há 7 dias

Últimos resultados (Miami Heat)

Boston Celtics 116 - 120 Miami Heat

Boston Celtics 134 - 121 Miami Heat

Atlanta Hawks 98 - 106 Miami Heat

Miami Heat 110 - 107 Washington Wizards

Miami Heat 113 - 105 Washington Wizards

 Minnesota Timberwolves 105 - 101 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 113 - 105 Miami Heat

 Washington Wizards 107 - 106 Miami Heat

 Toronto Raptors 112 - 104 Miami Heat

Miami Heat 113 - 112 Phoenix Suns

20:03há 7 dias

Últimos resultados (Oklahoma City Thunder)

Cleveland Cavaliers 110 - 102 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 123 - 102 Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks 114 - 121 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 128 - 135 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 119 - 111 San Antonio Spurs

 New Orleans Pelicans 105 - 101 Oklahoma City Thunder

 Houston Rockets 118 - 105 Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder 123 - 119 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 118 - 105 Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder 119 - 129 New York Knicks

19:58há 7 dias

Miami Heat

Miami Heat é o décimo colocado da Conferência Leste. Em 28 jogos, foram 13 vitórias e 15 derrotas. O Miami Heat vem de vitória diante do Indiana Pacers.
19:53há 7 dias

Oklahoma City Thunder

13º colocado da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder vem para duelo com 11 vitórias na bagagem e 16 derrotas. A equipe vem de quatro derrotas seguidas.
19:48há 7 dias

De olho no jogo

Oklahoma City Thunder x Miami Heat ao vivo se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Paycom Center, às 22h (de Brasília), pela NBA.
19:43há 7 dias

Bem-vindos!

Olá, torcedor! Fique ligado nas situações de cada equipe para o confronto de logo mais. Acompanhe os detalhes, escalações e notícias à medida que acontece ao vivo aqui na telinha da VAVEL Brasil.
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