LeBron James pode bater recorde histórico na próxima quarta-feira; ingressos já estão caros

Lebron James. Astro. Ícone. Lenda. Falta muito pouco para o camisa 6 ser o maior pontuador da história da NBA, que deve ser batido na próxima quarta-feira (8), quando a franquia de LA recebe o Oklahoma City Thunder,, pela Conferência Oeste. Porem, quem quiser ver o possível feito terá que desembolsar R$471 mil.

Ingressos caros para jogo histórico de LeBron

O mais barato custa R$2.172 mil reais, no entanto, os valores aumentam a medida que os torcedores quiserem apreciar o astro mais de perto. Em média, os ingressos custam R$9 mil reais.

Aos 38 anos, LeBron James está há apenas 63 pontos de ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar, ex-estrela dos Celtics, que detêm o recorde de maior pontuador com 38.387. Assim que acabou o jogo contra o Indiana Pacers na noite de ontem (2), no qual os Lakers venceram por 112 x 111, James revelou como alcançar o recorde.

"Acho que é um dos maiores recordes do esporte em geral. Acho que está lá em cima com o recorde de homerun no beisebol. É um daqueles recordes que você nunca vê ou pensa que seria quebrado. E então você acaba vendo caras como, você tinha Hank Aaron que o tinha para tanto tempo, você vê os caras, como Sammy (Sosa) e Mark McGwire e esses caras, começando a escalá-lo", afirmou antes finalizar a sua explicação.

"E era como, 'Oh, cara. Isso pode realmente acontecer'. E você começa realmente a assistir e prestar atenção a isso e você vê Sammy e Mark McGwire indo para o bastão e você fica tipo, 'Eles tiveram a chance de nocautear todas as vezes'. Foi divertido. Para mim, como esportista, foi divertido apenas assistir aqueles caras irem para o bastão e persegui-lo", completou.

LeBron James e Lakers tem mais um jogo antes de partida histórica

Antes da partida histórica, sua equipe tem mais um jogo. Assim, encaram o New Orleans Pelicans, em Nova Orleans, às 20h (horário de Brasília), neste sábado (4).