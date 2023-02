Mo Bamba, do Magic e Austin Rivers, do Timberwolves, se desentendem em jogo da NBA

O pivô do Orlando Magic, Mo Bamba, e o armador do Minnesota Timberwolves, Austin Rivers, estavam entre os cinco jogadores a serem expulsos no terceiro quarto do jogo de sexta-feira no Target Center, após uma briga na quadra. Os jogadores do Timberwolves, Taurean Prince e Jaden McDaniels, e Jalen Suggs, do Orlando, também foram expulsos por envolvimento na briga.

Momento exato da briga Rivers x Bamba

Não está claro o que exatamente começou a luta. No entanto, parece que as coisas aumentaram enquanto Rivers estava perto do banco de Magic. Bamba, que estava no banco, apareceu para se levantar e dar um soco em Rivers antes que os dois trocassem mais socos e outros se envolvessem. A NBA provavelmente aplicará multas e/ou suspensões para aqueles que participaram da briga.

Bamba, 24, está tendo uma temporada respeitável para o Magic, com média de 7,2 pontos, 4,6 rebotes e 1,0 assistências em 39 jogos (cinco como titular), com 49,8 por cento de arremessos de quadra e 39,6 por cento de profundidade.

Rivers, que também joga principalmente fora do banco pelo Minnesota, tem média de 5,6 pontos, 1,8 rebotes e 1,6 assistências em 42 jogos, com 46,4 por cento de arremessos do chão e 37,1 por cento além do arco.

Próximos jogos

O Magic entrou no jogo de sexta-feira em 13º lugar na Conferência Leste com um recorde de 20-32, enquanto o Timberwolves foi o sétimo na Conferência Oeste com 28-26. O próximo o duelo dos visitantes será neste sábado (4), contra o Charllote Hornets, às 15h (horário de Brasília). Já os donos da casa recebem o Denver Nuggets também no sábado, às 21h (horário de Brasília).