Com Warriors no meio da tabela e surpresas no topo, luta pelos playoffs ainda será grande

Há poucos anos, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers fizeram quatro finais seguidas, sinal da dominância dessas duas equipes, mas também um argumento potente para fãs apaixonados pela NBA reclamarem da previsibilidade. Em 2023 não há previsibilidade.

A temporada regular da NBA sem dúvidas está uma loucura, com os apostadores no Bet365 casino tendo que se virar para antecipar as mudanças bruscas de desempenho e resultados surpreendentes, sendo difícil até prever quem é o favorito e quem é o azarão para cada jogo.

O Denver Nuggets, primeiro do Oeste, foi eliminado em cinco jogos pelos Warriors na primeira fase dos playoffs há menos de um ano. E atualmente está em uma fase ruim para seus parâmetros, também motivada pela distância que abriu no topo. O segundo time do oeste é o Memphis Grizzlies, que também foi eliminado por Golden State nos últimos playoffs, só que na segunda fase. Mas os Grizzlies estão passando por uma turbulência, com seu grande astro, Ja Morant, inclusive sendo suspenso pela liga por controvérsias extra-quadra.

Completa loucura na luta pelos playoffs

É o terceiro colocado que chama a atenção no Oeste. O Sacramento Kings é disparado o time que há mais tempo não vai aos playoffs, vendo a pós-temporada pela televisão desde 2007.

Não só o time do norte da Califórnia vai encerrar essa sequência negativa como ainda tem o melhor ataque da NBA, com média de 121 pontos por jogo, com uma boa distância para o segundo. Domantas Sabonis e De’Aaron Fox são os protagonistas de uma campanha histórica.

Depois dos Kings há um intervalo, com os Suns em quarto se segurando sem Kevin Durant, que depois da troca para o time mal jogou por causa de uma lesão no tornozelo e o Los Angeles Clippers, que estava tentando dar ritmo para suas estrelas Paul George e Kawhi Leonard. Mas George saiu com uma lesão no joelho e seu status preocupa.

Os citados Warriors, por exemplo, ainda têm a base multicampeã e conseguem mostrar toda sua qualidade em determinados jogos. Mas como explicar suas 9 vitórias em 38 jogos fora de casa? Na sexta posição, com 38 vitórias e 36 derrotas, o time está apenas uma vitória e meia à frente do New Orleans Pelicans (36-37), que é o décimo colocado, e também do Oklahoma City Thunder, hoje completamente fora dos playoffs.

Quem corre ainda mais perigo é o Los Angeles Lakers (36-37 também), que aguardam ansiosamente a volta de LeBron James, que tem uma lesão no pé direito que pode prejudicar seu rendimento mesmo se ele estiver recuperado o suficiente para jogar. A franquia 17 vezes campeã da NBA não pode se dar ao luxo de mais um ano sem sequer chegar aos playoffs, algo que aconteceu por seis anos seguidos entre 2013-14 e 2018-19 e também no ano passado. O título em 2019-20 é quase uma exceção nos últimos anos. Essa briga entre os Warriors, que estão em sexto, até o Utah Jazz, 12° com 35 vitórias e 37 derrotas, ainda pode mudar muito o chaveamento dos playoffs e quem terá uma chance de conquistar o título ou quem verá tudo de fora.

O Leste está um pouco mais tranquilo

Já a Conferência Leste está mais definida. Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Philadelphia 76ers já estão classificados. A luta pelas últimas vagas até pode incluir Washington Wizards e Indiana Pacers, hoje 11° e 12° na Conferência, mas a diferença para o Chicago Bulls é de duas vitórias e os dois times estão em trajetória descendente, enquanto os Bulls vêm de três vitórias seguidas.

Mesmo que eles consigam reagir, os times não estão prontos para encarar o monstro grego, Giannis Antetokounmpo, na primeira rodada. Já no Oeste, o equilíbrio é maior e o talento mais espalhado. Podemos ter Nuggets x Lakers na primeira rodada e mesmo que o time de Nikola Jokic – que pode ser MVP pela terceira temporada seguida - seja grande favorito nesse duelo hipotético, nunca se pode duvidar de LeBron James.