Salários da NBA explodem e se comparam ao de grandes astros do futebol

Com um teto salarial para cada equipe e um limite nos contratos por jogador, a NBA sempre colocou um limite no salário de seus jogadores que já causou até reclamações públicas de astros como LeBron James. Mas com o crescimento global da liga nos últimos anos e a venda de direitos televisivos e valores das franquias disparando, os salários subiram junto e em 2023, contratos de encher os olhos, foram assinados.

A temporada de 2023/24 promete, com 82 jogos para decidir quem se classifica para os playoffs, que começam em abril. As finais da NBA, em uma série melhor de sete jogos, serão em junho de 2024.

O que os times que assinaram contratos gigantescos com suas maiores estrelas esperam é que pelo menos nos playoffs eles estejam presentes. Será que todos os jogadores abaixo vão conseguir cumprir a promessa?

Jaylen Brown – US$ 304 milhões por 5 temporadas

O Boston Celtics tinha confiança que conseguiria assinar com o ala que escolheu na terceira posição no Draft de 2016. Desde lá Brown se tornou vital nas quatro campanhas que terminaram com eliminação nas finais do Leste e o quase na temporada 2021-22, quando os Celtics perderam na final para o Golden State Warriors.

Ao mesmo tempo, por ter sido escolhido para a seleção da liga (All-NBA) e ter conquistado outras honrarias individuais, Brown tinha direito ao chamado supermax, que ultrapassou os 300 milhões de dólares (1,47 bilhão de reais), um valor estratosférico, recorde na história da liga, por um atleta que é muito bom, mas não está entre os 10 melhores da liga.

Nikola Jokic – US$ 276 milhões por 5 anos

Se com Brown existe um certo receio, com Jokic ele é zero. Campeão pelo Denver Nuggets na temporada passada, duas vezes MVP, maior ídolo da história da franquia... O sérvio vai receber 47 milhões de dólares só em salários na próxima temporada e depois 51 milhões, 55, 59 e 62 milhões.

LaMelo Ball – US$ 205 milhões por 5 anos

Aqui a NBA começa a ficar absurda. Ball não chegou nem perto dos playoffs. Não por culpa dele, apesar de sua defesa ser um ponto fraco. Mas mesmo assim o Charlotte Hornets não quis deixar dúvida sobre seu compromisso com o jovem jogador, que já mostrou espetacular visão de jogo e boa capacidade de pontuação. Resultado: contrato de mais de US$ 200 milhões para o atleta de 21 anos, garantindo que ele

esteja até 2029 com a equipe, a menos que ela queira negociá-lo. Seu salário será maior que o de qualquer jogador no rico futebol inglês.

Tyrese Haliburton – US$205 milhões por 5 anos

Se Ball está muito feliz, mas esperava isso porque foi escolhido com a terceira escolha no Draft e virou a esperança dos Hornets logo de cara, Haliburton teve uma trajetória bem diferente. Ele foi escolhido em 12° pelo Sacramento Kings, mostrou qualidade logo de cara, só que foi envolvido em uma troca por Domantas Sabonis. Pelo Indiana Pacers, Haliburton também mostrou qualidade e apesar de lesões na última temporada, ganhou um novo contrato que deixará ele, seus filhos, netos e bisnetos bem tranquilos.

Anthony Davis – US$ 177 milhões por 3 anos

O valor pode parecer modesto comparado com o primeiro da lista. Mas a extensão de Davis é por apenas três anos. E é uma extensão: ou seja, ela se une aos 40 milhões de dólares desta próxima temporada, 43 milhões da seguinte e começa apenas em 2025-26.

Em 2027-28, seu último ano com contrato com os Lakers, ele deve receber 63,4 milhões de dólares.

Esses são valores que estão muito próximos das principais estrelas do futebol europeu e só não são comparáveis ao caminhão de dinheiro que Cristiano Ronaldo recebe na Arábia Saudita.