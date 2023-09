Os melhores brasileiros que já jogaram na NBA, de acordo com o NBA2K

Após a saída de Raulzinho da NBA para o Fenerbahçe, da Grécia, o Brasil não terá mais nenhum representante na principal liga de basquete do mundo pela primeira vez em 21 anos. Consequentemente, a nova edição do game NBA2K, simulador de basquete desenvolvido anualmente pela 2K Sports, não contará com nenhum ‘brazuca’ desta vez.

Vale lembrar que entre 2005 e 2015 o Brasil viveu seu período de maior destaque na NBA, representado por atletas como Leandrinho, Varejão, Nenê e Splitter se destacando em equipes competitivas. Esse também foi um dos fatores para popularizar o jogo entre os fãs.

Para entrar no clima do lançamento do NBA2K24, que acontece no dia 8 de Setembro, o sites-de-apostas.net revisitou todas as edições do game e montou um ranking de quais foram os melhores brasileiros que já atuaram na NBA, de acordo com a avaliação, ou ‘rating’, estipulado pela produtora do jogo.

Confira abaixo:

1- Leandrinho: 86 (NBA 2K9, jogando pelo Phoenix Suns)

2- Varejão: 83 (NBA 2K18 - Carta especial do time de todos os tempos do Cleveland Cavaliers)

3- Nenê: 82 (NBA 2K18 - Carta especial do time de todos os tempos do Denver Nuggets)

4- Tiago Splitter: 76 (NBA2K15, jogando pelo Atlanta Hawks)

5- Raul Neto: 75 (NBA 2K22 jogando pelo Philadelphia 76ers e NBA 2K23 jogando pelo Cleveland Cavaliers)

6- Marcelinho Huertas: 73 (NBA 2K16 jogando pelo Los Angeles Lakers)

7- Cristiano Felicio: 73 (NBA 2K18 jogando pelo Chicago Bulls)

8- Lucas Bebê: 73 (NBA 2K18 jogando pelo Toronto Raptors)

9- Bruno Caboclo: 72 (NBA 2K18 pelo Houston Rockets)

10- Vitor Faverani: 72 (NBA 2K15 jogando pelo Boston Celtics)

11- Rafael “Bábby” Araújo: 70 (NBA 2K6 pelo Toronto Raptors)

12- Didi Louzada: 68 (NBA 2K22 pelo New Orleans Pelicans e NBA2K23 pelo Portland Trail Blazers)

A temporada 2023/24 da NBA começa em 24 de outubro, com os duelos entre Denver Nuggets x Los Angeles Lakers, e Phoenix Suns x Golden State Warriors.