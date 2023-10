James Harden integra elenco do Philadelphia 76rs pela primeira vez na temporada

O armador James Harden, do Philadelphia 76rs, esteve no Wells Fargo Center, arena do time, no último domingo (29), mas passou o jogo no banco.

Ele nao havia viajado com o time para os dois jogos que abriram a temporada em Milwaukee e Toronto e, até agora, nao treinou com o time.

O técnico da equipe, Nick Nurse, confirmou que o atleta esteve durante o treino e durante a sessao de vídeo, mas que ele ainda está num processo de recondicionamento, "O relatório sobre ele é que ele teve alguns bons dias de condicionamento, ainda está no processo"

Apesar disso, o Sixers venceu o Portland Trail Blazers por 126 a 98, e estreia com vitória em casa.

Reaçao dos Companheiros

A principal estrela do Philadelphia, Joel Embiid, falou um pouco sobre a situaçao do companheiro, e disse que o time nao se abalou com a ausência do armador, "Acho que todos no vestiário estão focados"

O pivô, atual MVP da liga, ainda aproveitou para elogiar a excelente atuação de Tyrese Maxey, que assumiu o papel de James Harden durante esses primeiros jogos, "É ótimo ver Tyrese na armação, se quiser, aposto que ele pode liderar a NBA em assistências um dia”

Durante as três partidas que disputou até aqui, Tyrese teve médias de 30.3 pontos, 6.7 rebotes e 6.3 assistências em 50% de aproveitamento nos arremessos.

Pedido de Troca

No início da Free Agency de 2023, não se tinha certeza se James Harden aceitaria os $35 milhões para jogar mais um ano em Philadelphia ou se tentaria achar outro contrato.

O armador aceitou a opção de jogador de seu contrato mas, imediatamente, pediu ao time para ser trocado, com seu destino de preferência sendo o Los Angeles Clippers.

Segundo Adrian Wojnarowski, importante insider da ESPN, os times tentaram discutir um acordo, mas as conversas se encerraram em meados de agosto.

O armador esteve na China para um evento promocional da Adidas em agosto e chamou o gerente da franquia, Daryl Morey, de mentiroso e tomou uma multa de $100.000

O jogador ainda disse que a situação vai além das quadras e que o relacionamento deles é irreparável, "É como um casamento...quando você perde a confiança"

Novela recorrente

Harden foi notícia no começo de Outubro quando ele não apareceu no primeiro dia de treino do time na Universidade do Colorado, e não se sabia se ele ia aparecer para o segundo.

Ele compareceu no próximo, passou 10 dias treinando com o time, e se ausentou novamente por mais 10 dias por motivos pessoais.

E não é a primeira vez que ele dá dor de cabeça para seus dirigentes quando pede um troca, em 2020 quando ele pediu para sair do Rockets e no ano seguinte, quando pediu para sair do Nets, a história foi bem parecida.

Ele voltou no dia anterior ao primeiro jogo da temporada para viajar com o time mas a diretoria disse para ele ficar e melhorar seu condicionamento físico.

O time espera, agora, contar com o jogador para um treino com o resto do elenco na Terça-Feira, para ver como está seu condicionamento.