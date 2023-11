Novos designs de quadras para NBA Cup são divulgados; confira

A NBA divulgou, por meio de seus canais oficiais, os designs das quadras que serão usadas pelos 30 times durante o In-Season Tournament. Os pisos serão usados para os jogos da fase de grupos e quartas de final.

O design conta com uma faixa central que corta a quadra de uma linha de fundo à outra, com o logo do time no centro e o troféu do torneio no centro e nos dois garrafões.

Torneio de meio de temporada

A NBA anunciou, em julho, que um torneio seria disputado no meio da temporada a partir da temporada 2023-24, o In-Season Tournament.

A medida foi uma das formas que a liga encontrou para fazer com que a audiência e interesse nas partidas de temporada regular fossem maiores, além de incentivar os times a não descansarem seus jogadores durante essa fase.

Funcionamento

Também chamado de NBA Cup, o torneio irá acontecer em duas fases, uma de grupos e uma mata-mata. Na primeira fase, os 30 times da liga são sorteados aleatoriamente em 6 grupos de acordo com suas respectivas conferências, com 5 equipes em cada grupo.

Eles jogam uma partida com cada participante do mesmo grupo, sendo 2 em casa e duas fora. Todas as terças e sextas de novembro serão exclusivas para jogos válidos pelo torneio. Os seis líderes de seus grupos passam para a próxima fase, juntamente com os melhores vice de cada conferência, e então começa o mata-mata.

Os times disputam partidas únicas para decidir quem avança para as próximas fases, com um máximo de três jogos nas quartas, semifinais e final. Até as quartas de final, os jogos são disputados nas arenas dos respectivos times, mas as semifinais e a final serão disputadas em Las Vegas, na T-Mobile Arena.

Todos os jogos disputados valem para a temporada regular, com exceção da final. O torneio terá premiações individuais de performance, além de 500 mil dólares para cada jogador do time campeão.

Os perdedores nas finais e os que disputaram as semifinais e quartas não ficarão de mãos vazias, com premiações de 200 mil, 100 mil e 50 mil, respectivamente.