"Eu acreditava que tínhamos um mínimo de amizade”, afirma Isiah Thomas sobre relação com Michael Jordan

Chicago Bulls e Detroit Pistons travaram grandes batalhas durante o auge de dois dos maiores jogadores da história da NBA: Michael Jordan e Isiah Thomas. Por muitos anos, ambos se enfrentaram nos momentos mais decisivos da temporada, em jogos quentes e cheios de rivalidade.

Desde então, a relação entre os dois nunca foi das melhores. “Eu realmente não sabia que Michael Jordan não gostava de mim”, disse Isiah Thomas.

O histórico camisa 11 da franquia de Detroit, porém, achava que esse era um problema já resolvido. Mas após o lançamento do aclamado documentário "The Last Dance", que mostra toda a trajetória do astro na liga, ele percebeu que o lendário camisa 23 pensa diferente dele:

“Para terem uma ideia, seu produtor e ele me ligaram para eu participar do The Last Dance, então eu o fiz. Então, depois de tudo o que conversamos ao longo dos anos, eu acreditava que tínhamos um mínimo de amizade. A tal briga que nós tivemos, ou temos, eu não sabia até que eu vi no documentário", afirmou Thomas.

Ainda segundo ele, existia uma "camaradagem", visto que os dois não só se enfrentaram diversas vezes, como também jogaram juntos em ocasiões como All-Stars da Conferência Leste.

Entenda a rivalidade entre Michael Jordan e Isiah Thomas

Para quem é fã de basquete, a competitividade de MJ e sua sede por vencer não são novidades. Considerado como o maior jogador de todos os tempos, o ex-astro dos Bulls sempre viu a competição como um estilo de vida.

Logo no início de sua carreira, Mike já mostrou sinais de que seria um dos nomes mais importantes da liga. 14 vezes escolhido para participar do All-Star Game, Jordan fez sua primeira participação no ano de 1985.

Durante a partida, ele percebeu que nenhum dos companheiros de time estavam lhe passando a bola, incluindo o famoso armador dos Pistons que também estava iniciando sua carreira. Michael se sentiu boicotado, e desde então, a rivalidade começou a se aflorar entre as duas estrelas.

Não demorou muito para que suas equipes passassem a dominar a Conferência Leste e, consequentemente, as duas franquias passaram a se enfrentar com frequência nos Playoffs.

Entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, Bulls e Pistons se enfrentam quatro vezes na pós-temporada, sendo que em três dessas ocasiões, o time de Isiah Thomas, que contava com nomes como Joe Dumars, Bill Laimbeer, Mark Aguirre e o futuro companheiro de time de Jordan nos Bulls, Dennis Rodman, saíram vencedores, inclusive conquistando títulos nas temporadas 1988-89, e 1989-90.

Essa equipe dos Pistons era conhecida por seu jogo físico e em alguns casos, até considerado violento por muitos. E isso não era diferente quando enfrentavam Michael Jordan e os Bulls. A equipe de Detroit era vista como a pedra no sapato na carreira de Mike, e isso, alinhado ao fato de que ele saiu derrotado em três ocasiões diferentes para IT e companhia, acenderam um fogo ainda maior na rivalidade entre os dois.

Já em 1992, os Estados Unidos formaram o famoso "Dream Team" para a disputada das Olimpíadas daquele ano, em Barcelona. Michael Jordan obviamente estava presente, mas Isiah Thomas não, e muitos alegam que a não convocação do camisa 11 se deu por conta de seus problemas com Jordan. “As pessoas dizem que ele me deixou fora do Dream Team, mas eu não sabia disso”, disse Thomas.

Isiah Thomas não considera Michael Jordan como o "GOAT"

Ao comentar sobre quem ele acha ser o maior jogador de basquete de todos os tempos, Isiah Thomas já considerou Kareem Abdul-Jabbar como o maior e hoje, vê LeBron James no posto, por conta de sua longevidade, além de que segundo ele, é impossível discutir com os números. "LeBron James é o primeiro, segundo ou terceiro em todas as categorias", afirmou o Hall of Famer, em entrevista em 2022.

Mesmo com as desavenças, IT gostaria de ter uma conversa com MJ para quem sabe, deixar os problemas para trás.

“Eu nunca tive dúvidas sobre ele como jogador. Você pode pesquisar e vai ver que eu nunca falei mal dele. Mas veja. Eu não odeio ninguém, então se ele quiser sentar comigo e ter uma conversa honesta, eu topo."