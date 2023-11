Agora aposentado, Lou Williams diz que Clippers não entrou focado na bolha da NBA: "Não queríamos nem ir"

Até os dias de hoje, a "Bolha da NBA" dá muito no que falar. O movimento da liga de levar as equipes para disputarem os jogos restantes da temporada e os playoffs de 2020 durante a pandemia causou muita polêmica, com muitos questionando o título conquistado pelo Los Angeles Lakers naquele ano.

Um dos presentes naquele cenário, é o agora aposentado Lou Williams. Naquele ano, o ex-jogador defendia os Clippers, que eram vistos por muitos como grandes favoritos ao título após as chegadas de Kawhi Leonard e Paul George.

Porém, a expectativa terminou em decepção após a franquia angelina ser eliminada nas semifinais da Conferência Oeste para o Denver Nuggets, após abrir uma vantagem de 3 a 1.

Williams, três vezes vencedor do prêmio de Sexto Homem do Ano, participou do podcast From The Point, no qual a estrela dos Hawks, Trae Young, é apresentador. Nele, o ex-atleta contou sobre como a pandemia deixou o clima muito pesado para os atletas, e como isso afetou o foco de todo o elenco.

"Não queríamos nem ir", disse Lou Williams. "Mentalmente, entramos nisso sem a mentalidade certa para concluir o trabalho. Nem queríamos estar lá e acho que, uma vez que chegamos, estávamos dentro", completou.

Em um outro comentário durante sua participação no programa, o ex-jogador disse que os Clippers "tiraram o pé" durante a competição. "Realmente, não vimos o pote de ouro no final. Começamos a ouvir rumores de que ninguém iria respeitar isso, então tiramos o pé", comentou.

Relembre como foi a "Bolha da NBA"

A NBA suspendeu a temporada 2019-20 no dia 11 de março de 2020, após o pivô Rudy Gobert, então no Utah Jazz, testar positivo para COVID-19 antes de uma partida entre sua ex-equipe e o Oklahoma City Thunder.

Foi só no dia 4 de junho daquele mesmo ano, que a NBA aprovou a ideia de seguir com a temporada em Orlando, dentro de um complexo esportivo no Walt Disney World, sem a presença de torcedores e contando apenas com os atletas e as respectivas comissões técnicas dos times participantes, assim dando início a "Bolha da NBA".

Com diversos protocolos de saúde para evitar que jogadores pudessem se contaminar com o vírus, como testagem regular de todos os atletas e comissão técnica, uso de máscaras (menos para comer e durante os treinos), além de distanciamento social. Também não eram permitidas visitas e toda a comida consumida por eles teria que ser cozinhada dentro da bolha.

Lou Williams foi, inclusive, apenas um dos quatro jogadores notificados pela NBA por terem violado as regras estipuladas pela liga.

Na época, o lendário Scottie Pippen, ex-companheiro de equipe de Jordan nos Bulls, foi totalmente contrário a ideia dos jogos serem realizados nesses moldes.

"Eu preciso ser honesto: isso não é o basquete da NBA. Não envolve o esforço físico, a luta, as viagens, os torcedores adversários ou as distrações. Para mim, não passam de amistosos. [...] Não há problemas que todos os times precisam enfrentar, nenhuma pressão nos jogadores", afirmou Scottie, em entrevista para o site Business Insider.

Em 30 de julho, as partidas voltaram a ser disputadas, indo até o dia 11 de outubro de 2020, quando os Lakers bateram o Miami Heat por 4 a 2, conquistando o 17º título da franquia.