Técnico do Golden State Warriors critica postura de Draymond Green após suspensão: "Foi longe demais"

A NBA puniu Draymond Green, jogador do Golden State Warriors, com cinco jogos após a confusão com Rudy Gobert no confronto contra o Minnesota Timberwolves. O técnico dos Warriors, Steve Kerr, criticou a postura do camisa 23.

“Draymond foi longe demais. Então, não tem o que fazer. Na minha opinião, ele estava errado e já disse isso para ele. Isso não é o que queremos pensar quando falamos de uma liga como a NBA. Portanto, só posso dizer que os cinco jogos são merecidos”, admitiu o treinador.

“Eu não tenho problema em vê-lo ir atrás de Rudy Gobert se este estiver indo para cima de Klay Thompson. Mas ali ele pelo menos precisava soltar o pescoço de Gobert. O principal erro são os seis ou sete segundos que ele fica segurando. Isso é péssimo para quem está assistindo. Um exemplo terrível para todos. Ele errou, e a liga sabe disso porque o pior é, sobretudo, o tipo de imagem que isso leva para a NBA”, explicou.

“Ele tem que encontrar uma maneira de não cruzar essa linha com tanta facilidade. Isso, acima de tudo, nos prejudica. E não estou aqui falando sobre reclamar com um árbitro ou das provocações, isso faz parte do jogo. Entretanto, um ato de violência física não. E é inaceitável que isso aconteça. Temos que continuar fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-lo a não repetir isso”, ressaltou.

“Ele precisa lidar melhor com a diferença entre ser o competidor incrível que é e se prejudicar com algumas atitudes. Portanto, é essa linha que ele não tem que cruzar. E ele o fez na última noite, com certeza”, afirmou o técnico.

A confusão

Draymond Green, o ala-pivô do Golden State Warriors, se envolveu em uma confusão com o pivô Rudy Gobert durante o jogo contra o Minnesota Timberwolves. Mesmo não estando inicialmente envolvido na briga, o jogador atravessou a quadra para aplicar uma 'gravata' no adversário. Como resultado, foi expulso e, consequentemente, recebeu uma punição de cinco partidas.