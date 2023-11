Gui Santos estreia na NBA com a camisa do Golden State Warriors

Gui Santos, promessa brasileira na NBA, finalmente fez a sua estréia na liga na última quinta feira (16) pelo Golden State Warriors no Chase Center, estádio da equipe californiana.

Santos fez sua aparição no finalzinho do jogo, faltando cerca de quatro minutos para o final do jogo. Mas se fez notado, com 2 pontos, 3 rebotes e uma assistência nesse tempo.

Porém, o Warriors sofreu uma derrota na partida por 128 a 109 conta o Oklahoma City Thunder. Ela marca a quinta derrota seguida do time e a sexta nos últimos sete jogos.

A equipe não contou com Stephen Curry, que está fora devido a uma lesão no joelho, nem com Draymond Green, que foi suspenso após agredir Rudy Gobert na partida anterior.

Quem é Gui Santos?

Gui foi revelado pelo Minas Tênis Clube (123 Minas), do NBB, e estreou profissionalmente em 2019. Mas ele veria seu primeiros minutos significativos na temporada 2020-21, quando foi titular em 23 jogos e selecionado para o jogo das estrelas pelo time Novas Estrelas.

O jogador repetiu o feito na temporada seguinte, com números ainda melhores e sendo um dos principais jogadores da equipe, que chegou às semifinais da competição. O time ficou a uma vitória de chegar às finais, caindo no decisivo jogo 5 para o Franca por 93 a 79.

Gui Santos na NBA

A trajetória do ala na NBA começou no draft de 2022, quando o Warriors o selecionou com a 55ª escolha. Porém, o time decidiu colocà-lo para atuar apenas no Santa Cruz Warriors, afiliado da equipe na G-League, liga de desenvolvimento atrelada à NBA.

Gui teve ótimas aparições durante sua temporada na liga, o que lhe rendeu uma seleção para o G-Leaue Next Up Game, o equivalente ao All-Star Game.

Após essa temporada de desenvolvimento, o ala teve boas atuações pela seleção, mas se destacou, principalmente, na Summer League, com médias de 17.3 pontos e 6 rebotes em 4 jogos.

Após todos esses destaques, o Warriors decidiu dar um contrato oficial ao brasileiro. O contrato mínimo inclui apenas parte do primeiro ano garantido, nenhuma garantia no segundo e uma team option no teceiro.

Isso significa que o Warriors pode encerrar o contrato do jogador em qualquer momento até o final da temporada 2024-25 e tem a escolha de mantê-lo ou não sob contrato para a temporada seguinte (2025-26).

Problemas em São Francisco

As coisas não parecem estar indo bem recentemente para o Warriors, apesar da expectativa alta. Problemas extra-jogo tem afetado bastante o elenco da equipe.

Stephen Curry, sua princial estrela, perdeu seu segundo jogo na quinta feira devido a uma lesão no joelho cuja gravidade ainda não se sabe muito sobre.

Além disso, na partida anterior à de quinta feira, contra o Minnesota Timberwolves, Klay Thompson e Draymond Green foram ejetados graças a uma briga causada por Thompson com menos de 2 minutos de jogo. O duelo valia pela NBA Cup e acabou sendo vencido pelo Timberwolves.

Nenhuma ação extra foi tomada para Klay, além de uma multa, porém, o caso de Draymond Green foi diferente. O jogador deu um "mata leão" em Rudy Gobert, do time adversário e a NBA decidiu suspendê-lo por 5 jogos devido à reincidência de agressões do jogador.

Os integrantes da equipe já não estão mais nos auges de suas carreiras mas a expectativa é alta para um bom resultado da equipe, inclusive, devido à adição de Chris Paul, um dos principais armadores da história mas que ainda busca seu primeiro título.

Além disso, a estrutura da equipe mudou pouco se comparada à que levou o título de 2022, porém, não parece mais estar sendo tão eficiente. O time acabou caindo nas semifinais de conferência após ficarem na sexta colocação ano passado.

Atualmente, o time se encontra com uma campanha de 6 vitórias e 7 derrotas e está na oitava colocação da conferência oeste. Não se sabe o que o futuro guarda para a equipe, mas seguimos na esperança de que Gui Santos seja parte dele.