Mesmo em sua 21ª temporada, LeBron James segue impressionando na NBA: “Às vezes, tenho que lembrar todos que sei jogar basquete"

Próximo de completar 39 anos de idade em dezembro, LeBron James não tem dado nenhum indício de que seu declínio esteja próximo, sendo mais uma vez um dos principais jogadores da liga nesta temporada e liderando o Los Angeles Lakers para vitórias. O astro segue impressionando a todos não só com o nível de suas atuações, mas também com sua longevidade.

No último domingo, (19), LeBron liderou o Lakers para mais uma vitória, dessa vez sobre o Houston Rockets, pelo placar de 105 a 104. Ele anotou 37 pontos (sua maior marca na temporada até o momento), além de 6 rebotes e 8 assistências.

De quebra, o craque ainda subiu para o oitavo lugar no ranking de jogadores com mais roubadas de bola na história da liga, com 2,208 no total, ultrapassando Clyde Drexler.

“Às vezes, tenho que lembrar todos que sei jogar basquete. Afinal, diziam que vim para Los Angeles só por causa dos filmes", alfinetou o camisa 23 angelino. "Só estou tentando desafiar os meus limites a cada dia. Então, vamos ver até quando consigo levar essa batalha. No fim das contas, o meu jogo é contra o tempo agora”, completou.

Além de toda sua preparação e cuidado com corpo para se manter no mais alto nível por tanto tempo, a família sempre foi algo que incentivou LeBron por toda sua carreira. E na vitória contra os Rockets, isso não foi diferente.

"Quando eu vejo Bronny (seu fillho) à beira da quadra, como hoje, sinto que posso entregar um pouquinho mais”, contou o orgulhoso pai.

O ala já afirmou diversas vezes que gostaria de, um dia, dividir as quadras da NBA com seu filho Bronny James, de 19 anos. A medida em que os anos passam e King James segue na liga, esse sonho parece estar cada vez mais próximo de realmente acontecer.

Confira as estatísticas de LeBron na temporada

Em 13 jogos até aqui, o quatro vezes MVP da liga tem médias de 26,4 pontos por jogo, além de 8,2 rebotes e 6,5 assistências. Além desses números, tem ainda 1,7 roubadas de bola por jogo, e 0,8 bloqueios em 34,4 minutos jogados por noite.

A ideia no início desta temporada era, inclusive, que o camisa 23 participasse apenas de 30 minutos em média por partida. Mas isso foi rapidamente deixado de lado com o nível de suas atuações e desempenho físico, além do fato de que os Lakers são uma equipe muito melhor e mais perigosa com o Rei em quadra.

A medida de comparação, veja a média de pontos por jogo de outros renomados atletas que também chegaram a 21 temporadas na NBA, como Vince Carter, Kevin Garnett e Dirk Nowitzki:

Vince Carter: 7,4 pontos por jogo

Kevin Garnett: 3,2 pontos por jogo

Dirk Nowitzki: 7,3 pontos por jogo

Robert Parish: 3,7 pontos por jogo

Kevin Willis: 2,4 pontos por jogo

James tem feito isso com o melhor aproveitamento de arremessos de quadra em toda sua carreira (58,6%), além do segundo melhor em arremessos de três (39,7%).

“Eu estou em um momento realmente muito bom, mas, na verdade, não me sinto tão bem assim fisicamente. Ainda estou lidando com algumas lesões, pequenos problemas que atrapalham o meu ritmo. No entanto, a competição me energiza e sigo em frente. Esses garotos da equipe, por exemplo, me motivam a jogar todos os dias. Então, não escondo que preciso disso”, revelou o veterano.

Um dos garotos da equipe é o ala-armador Austin Reaves, jogador de extrema importância na rotação da equipe de Los Angeles e parceiro próximo de LeBron dentro de quadra.

“Todos só veem o seu basquete, mas a coisa mais especial sobre LeBron é que nunca o vi de mal humor. Ele sempre chega ao treino cheio de energia. É o jogador mais velho da liga, mas age como se tivesse uns 20 anos.", destacou o camisa 15 dos Lakers.

Tudo o que resta para o verdadeiro fã de basquete, é desfrutar desses que podem ser os últimos anos da carreira de um dos melhores jogadores de toda a história do esporte.