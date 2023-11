"Jayson Tatum superou LeBron James e Kevin Durant”, afirma Paul Pierce

Que Paul Pierce sempre fez comentários muitas vezes considerados controversos após a sua carreira como atleta, já não é mais novidade. E dessa vez, o lendário camisa 34 do Boston Celtics, que inclusive teve o número aposentado pela franquia em 2018, decidiu balançar a NBA com mais um comentário polêmico.

Para o campeão da NBA em 2008, Jayson Tatum, craque da franquia na atualidade, é o principal jogador da liga já há algum tempo, estando a frente de nomes como LeBron James e Kevin Durant. "The Truth" nunca escondeu sua admiração por Tatum, sempre rasgando elogios ao camisa 0 de Boston em diversas oportunidades.

"Olhe para o crescimento dele. Veja o que ele fez nos últimos anos”, afirmou. “Ele foi escolhido para a primeira equipe All-NBA, marcou 55 pontos no All-Star. Fez um jogo com 50 pontos no jogo 7 contra o Philadelphia 76ers. Acho que Jayson Tatum superou o KD e LeBron James”, concluiu o ex-jogador.

Ainda segundo ele, a atuação do astro dos Celtics nos playoffs da temporada 21/22, quando os Celtas bateram os Nets, então equipe de Kevin Durant, serviu como a "passagem simbólica de tocha entre ambos".

"Acho que, depois dos playoffs desse ano, Jayson simplesmente ultrapassou Kevin. Ele é, em síntese, um melhor jogador na NBA hoje. Após o que nós vimos na pós-temporada, escolheria Jayson antes de Kevin dez de dez vezes", comentou Pierce.

Paul Pierce alfineta LeBron mais uma vez

Quando falamos dos principais rivais de "King" James durante sua extensa e vitoriosa carreira, um nome que sempre passa pela cabeça de todo fã de basquete, é Paul Pierce.

Diversas vezes, os dois se enfrentaram nos playoffs nos tempos de Cavaliers e Heat do atual astro dos Lakers. Em duelos sempre acirrados, um serviu como a pedra no sapato do outro. E desde o fim de sua carreira, o ex-ídolo dos Celtics fez alguns comentários sobre o legado de James, que mantiveram acesa a rivalidade entre ambos.

Além do comentário sobre Jayson Tatum, Pierce questionou em 2020, durante programa da ESPN americana, "o que LeBron fez para construir uma organização desde a base?”, algo que para ele, deixa o camisa 23 de fora da lista de cinco maiores jogadores da história do esporte.

"Bill Russell construiu a organização do Boston. Tivemos Kareem, Magic, Jordan, Tim Duncan, Kobe, Bird. Estou falando desses caras. Esses jogadores são top 10 de todos os tempos. Ajudaram a construir suas organizações ou continuaram a tradição", comentou.

Além disso, após o fim de seu período como comentarista na ESPN, Paul Pierce alegou que "há um monte de coisas lá que você não pode dizer. E você tem que falar sobre LeBron o tempo todo”.

O próprio craque já admitiu, em 2013, que mesmo não considerando ter rivalidade com os jogadores da liga, o que mais se aproximava disso era o então ala dos Celtics.

"Diria que o Celtics é um rival pessoal porque eu o enfrentei tantas vezes na pós-temporada. Eu consegui avançar contra eles, mas também me mandaram para casa algumas vezes. Então, diria que ele é meu rival", afirmou o Rei.