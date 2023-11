Fora de casa, Minas busca reabilitação no NBB diante do São Paulo

De olho na reabilitação no NBB (Novo Basquete Brasil), o Minas tem dois importantes compromissos em São Paulo nesta semana para se manter no topo da tabela de classificação. O primeiro é nesta quinta-feira (23/11), às 20h (horário de Brasília), diante do São Paulo.

Líder da competição, a Tempestade tem, ao lado do Fortaleza Basquete Cearense, a melhor campanha do torneio, com seis vitórias em sete jogos - aproveitamento de 85.7%. O São Paulo, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com três vitórias e cinco derrotas.

"Sem dúvida teremos um desafio duríssimo contra o São Paulo jogando fora de casa. Eles têm uma equipe experiente e vêm de duas vitórias consecutivas. Temos que ser muito consistentes dos dois lados da quadra para sairmos com mais uma importante vitória", avaliou o técnico Léo Costa.

O jogo

Na sequência, a equipe minastenista volta à quadra para duelo diante do Paulistano. A partida está marcada para sábado (25/11), às 18h, no Ginásio Antônio Prado Jr, em São Paulo. O confronto terá transmissão ao vivo do YouTube do NBB.