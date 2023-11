Site atualiza corrida para prêmio de MVP da NBA; veja lista

Nesta quinta-feira (23), o site Jumper Brasil, um portal de notícias de basquete associado ao Lance!, divulgou a segunda atualização quinzenal da corrida para o MVP da temporada 2023-24 da NBA.

O próprio portal produziu a lista, afirmando que ela serve para informar sobre o desempenho dos jogadores na temporada, além de ser um indicativo de quem deve ganhar o prêmio. A postagem é um meio de combinar opinião e informação para os leitores do site.

Confira a lista:

Nikola Jokić (Denver Nuggets) Luka Dončić (Dallas Mavericks) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Jayson Tatum (Boston Celtics) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Bam Adebayo (Miami Heat) Lebron James (Los Angeles Lakers) Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Eles afirmam que o objetivo da atualização quinzenal é manter uma lista que confira credibilidade às opiniões do portal, expondo as razões de suas decisões. No texto, o site se distancia da prática adotada por muitos outros focados no basquete, que divulgam listas sem demonstrar seu embasamento, destacando: "Concorde ou discorde de jogadores e posições, sempre encontrará algo a mais neste espaço. Podíamos simplesmente publicar um ranking em qualquer rede social".

Além disso, eles expressam disposição para ouvir a opinião dos leitores sobre sua lista, incentivando-os a compartilhar o que pensam: "Queremos saber, pois o objetivo é proporcionar o acompanhamento mais completo da corrida pelo troféu Michael Jordan."

Um internauta sob o pseudônimo de "Rafael_Lakers", inclusive, apontou a ausência de De'Aaron Fox, do Sacramento Kings, na lista, declarando: "Se o Fox não está na lista por qualquer motivo que não seja a quantidade de jogos disputados, esta lista perde toda credibilidade."

Mudanças da lista anterior

A principal mudança em comparação com a lista anterior é a exclusão de Stephen Curry, do Golden State Warriors. O astro ocupava a quinta posição na última atualização, divulgada em 8 de novembro.

Outra saída significativa foi a de Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers, que ocupava a última posição (10) no ranking anterior.

Para substituir os dois jogadores ausentes, na verdade, três novos jogadores entraram na lista: LeBron James, Bam Adebayo e Shai Gilgeous-Alexander, respectivamente, nas décima, nona e sexta posições.

Isso ocorreu porque dois jogadores empataram na décima posição, resultando em uma lista composta por onze jogadores desta vez, ao contrário dos dez do post anterior.

Além disso, algumas mudanças de posição ocorreram: Anthony Edwards subiu da sexta para a quinta posição, Tyrese Maxey caiu da oitava para a décima posição, e Giannis Antetokounmpo subiu da nona para a oitava posição. Os quatro primeiros e o sétimo colocado mantiveram suas posições.

O prêmio de MVP

Mas afinal, o que é o prêmio de MVP? A sigla significa Most Valuable Player, que em tradução livre é Jogador Mais Valioso. Na prática, o prêmio é concedido ao jogador da liga com o melhor desempenho naquela temporada.

A entrega do prêmio teve início na temporada 1955-56, quando Bob Pettit foi agraciado jogando pelo St. Louis Hawks, hoje conhecido como Atlanta Hawks. Pettit conquistaria o prêmio mais uma vez, em 1959.

Durante a temporada 2022-23, o troféu foi renomeado para Troféu Michael Jordan, em homenagem ao lendário ala-armador do Chicago Bulls.

O maior vencedor do prêmio, até hoje, é Kareem Abdul-Jabbar, que o conquistou seis vezes, em 1971, 72, 74, 76, 77 e 80, seguido por Bill Russell e Michael Jordan, ambos com cinco vitórias. O detentor atual do título é Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, que venceu em 2023, sendo esta sua primeira conquista.