Técnico da NBA interrompe a partida, pega o microfone e pede para torcida não vaiar jogador adversário

Uma situação bem inusitada chamou a atenção do mundo do basquete nesta quarta-feira (22). O treinador Gregg Popovich, lenda da NBA e técnico dos Spurs, simplesmente pegou o microfone do sistema de som da arena no meio da partida e pediu para que os torcedores parassem de vaiar o ala Kawhi Leonard, que foi campeão da liga pelo Spurs em 2014.

Desde o começo do jogo, Kawhi vinha sendo vaiado a cada toque na bola, já que deixou o time de forma um tanto amarga no verão de 2018. O atleta foi alvo de diversas vaias pela torcida da casa ao chegar à linha do lance livre durante o segundo quarto.

Gregg Popovich interrompe a partida

Visivelmente irritado com a reação da torcida, Popovich surpreendeu a todos na arena ao pegar o microfone da organização no meio dos arremessos livres de seu ex-atleta.

"Com licença, é só um segundo. Parem de vaiar e deixem os caras jogarem. Nós não somos assim. Parem com as vaias."

Por mais que Kawhi tenha conquistado o título da NBA e se destacado como melhor jogador das finais na temporada 2014, a saída do ala não foi bem aceita pelos torcedores. Visto que, em 2018, o atleta pediu para ser trocado e, em sua primeira temporada no Toronto Raptors, voltou a conquistar o troféu da liga.

“Se eu não estiver com a camisa dos Spurs, eles provavelmente vão me vaiar pelo resto da minha carreira. Como eu disse, eles são um dos melhores torcedores da liga e são muito competitivos.” Disse Leonard após a partida.

Fim do jogo

Mesmo com as vaias, no final, os Clippers venceram por 109 a 102, com o ala marcando 26 pontos e sendo denominado como o cestinha do duelo. Dessa forma, o San Antonio Spurs mantém um retrospecto negativo de 3 vitórias e 12 derrotas no ano. Enquanto os Clippers, alcançaram sua terceira vitória consecutiva e atingem a marca de seis vitórias e seis derrotas na temporada.