LeBron James se irrita com inícios dos jogos do Lakers na temporada: "Odeio entrar nessa situação"

LeBron James acredita que o Los Angeles Lakers têm um problema nesta temporada da NBA: o início dos jogos. Embora o time não tenha uma campanha ruim, os resultados são influenciados pelo primeiro quarto das partidas.

James comentou que a equipe tem força no jogo e consegue competir. "Demos a nós mesmos uma chance de lutar, mas é complicado quando você está perdendo por tantos pontos, especialmente quando está indo para o quarto período contra um ataque poderoso."

Diferentemente das últimas temporadas, o Lakers se encontra vem bem este ano. No entanto, sofrendo com lesões, o time tem dificuldade em rotações.

O Lakers conquistou várias vitórias de virada nos jogos da atual temporada, mas LeBron James sabe que a diferença não pode ser tão larga durante o início das partidas. “Gostei da nossa defesa nos últimos 12 minutos. Mas só precisamos ser melhores nos primeiros 36. Eu amo o quarto período, obviamente. Só odeio entrar nessa situação com a desvantagem que estávamos”.

O Lakers entrou na temporada atual com um objetivo claro: ir às Finais da Conferência. Iniciou a campanha de 2023/24 de forma mais positiva do que o início de duas vitórias em 12 jogos do ano anterior.

Mais um recorde na NBA

LeBron James quebrou mais um recorde na NBA durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz na terça-feira (21). O astro, afinal, se tornou o primeiro jogador na história da liga a atingir a marca de 39 mil pontos. Além disso, foi importante no triunfo ao anotar 17 pontos, sete rebotes e nove assistências durante os 24 minutos que esteve em quadra.

LeBron James, já tinha o recorde de maior pontuador de todos os tempos da NBA. Agora, elevou seu total de pontos na carreira para 39 mil. O lance que o fez ultrapassar tal marca aconteceu no início da partida, com uma bola de três pontos.

Uma curiosidade: o astro passou dos 39 mil pontos na carreira restando 39 dias para completar 39 anos de idade. Coincidência ou não, James faz aniversário em dezembro e está na sua 21ª temporada como profissional.