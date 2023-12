James Harden explica desavença com GM do 76ers, Daryl Morey

A entrevista de James Harden a Sam Amick do The Athletic na última sexta-feira (01) gerou bastante repercussão. Na matéria, publicada na última segunda-feira (04), Harden alegou que o GM do Philadelphia 76ers, Daryl Morey, havia lhe oferecido um contrato máximo.

O armador confirmou ao entrevistador que a diretoria do 76ers havia lhe oferecido o máximo antes dos playoffs de 2023 começarem, mas que eles não o comunicaram mais nada após a eliminação do time.

O jornalista, porém, acrescenta que uma fonte interna do Philadelphia 76ers negou que o time tenha conversado com ele sobre o contrato antes dos playoffs.

Ele afirmou que, normalmente, Morey iria começar a conversar com ele imediatamente após o final da campanha de pós-temporada sobre os planos futuros, mas que, no ano passado, não houve essa conversa.

"Era uma coisa que vinha acontecendo há mais de 10 anos, entende?", disse Harden sobre sua dinâmica com o GM. Morey assumia o cargo, também, durante a passagem de Harden pelo Houston Rockets.

"Nesse momento, estou tipo 'Eu sei o que está acontecendo aqui'. Eu sou bem inteligente", explicou o jogador sobre como ele percebeu que a diretoria não iria cumprir sua promessa.

Ele contou que, a partir daí, começou a analisar suas opções no mercado. "Nesse momento, você me coloca numa situação em que eu tenho que parar, analisar e tomar a melhor decisão para mim e para minha família".

"Eu queria ganhar dinheiro e, obviamente, vencer no maior nível", afirmou o armador, que completou dizendo que sacrificou muito, tanto financeiramente quanto dentro de quadra.

Ele falou, em diversos momentos, sobre esses sacrifícios que fez para que não só ele encaixasse no jogo da nova equipe, mas que a equipe pudesse vencer. "Eu sacrifiquei dinheiro para vir para Philadelphia esperando me aposentar aqui".

Situação da offseason

O jornalista perguntou por que o jogador, tendo decidido não permanecer na equipe de Philadelphia, não optou por sair de seu contrato, que tinha uma Player Option no valor de 37 milhões.

O astro respondeu que os times que tinham dinheiro para pagar a quantia que queria não o dariam uma boa chance de ganhar, mas que os bons times não tinham dinheiro para contratá-lo. "Provavelmente acabaria cara-a-cara com Philly de novo. Então, foi estratégico".

O armador contou que, ao decidir aceitar o último ano de contrato e requisitar ser trocado, houve uma conversa com o time, que comunicou que a troca seria um processo de 10 dias.

O pedido de troca de Harden aconteceu no dia 29 de junho, e a troca veio apenas em 31 de outubro. Segundo o The Athletic, inclusive, o 76ers chegou a ter planos de manter Harden durante a off-season. "A esse ponto, você está atrasando minha vida, atrasando a vida de todo mundo. Você está fazendo parecer mais louco do que é."

Ele disse ainda que sacrificou muito para jogar no Philadelphia e acabou tomando prejuízo. "É parte da vida, e todos passamos por algumas coisas. Vai me fazer mais forte."

Quando questionado por Amick se ele se arrependia da forma como lidou com as coisas na saída do 76ers, Harden respondeu de forma bem-humorada: "Não, não foi decisão minha."

Investigações sobre o pedido de troca

Em agosto deste ano, após mais de um mês esperando a troca que ele havia requisitado, James Harden tratou do assunto durante um evento promocional da Adidas na China.

O armador chamou Daryl Morey de mentiroso e disse que a situação com o GM era irreparável. A NBA o multou em $100.000 pelas declarações e decidiu abrir uma investigação para saber se houve conversas sobre contrato antes da data permitida pela liga.

O time já havia passado por uma investigação parecida no ano anterior, quando a NBA concluiu que eles haviam conversado com Danuel House Jr e P.J. Tucker antes do permitido, causando a perda de duas escolhas de draft de segunda rodada em 2023 e 2024.

Harden disse aos investigadores que ele havia chamado Morey de mentiroso porque ele havia prometido uma troca em 10 dias que não havia acontecido, além de a diretoria ter expressado a intenção de mantê-lo no time.

Já Morey alegou que o fato de o time ter sofrido penalidades no ano anterior por ter negociado com jogadores antes da data estipulada foi o motivo dele não ter se comunicado com Harden sobre seu contrato. A investigação concluiu que não houve nenhuma quebra de regra por parte da franquia e foi encerrada.

A relação de Harden e Morey

Harden e Morey se uniram pela primeira vez em Houston, quando o GM organizou a troca que trouxe o jogador do Oklahoma City Thunder para o Rockets.

Desde então, eles se mostraram muito próximos como estrela e arquiteto do time. Durante a entrevista, Sam Amick e Harden concordam que talvez seja a relação mais próxima entre GM e jogador da história da NBA.

Morey chegou a dizer em uma entrevista em 2020: "Harden mudou minha vida". Já Harden, na entrevista para Amick, deixou claro que a relação deles era muito mais do que profissional. "Eu via como um casamento, falávamos de muitas coisas".

Porém, a confusão contratual afetou bastante a relação dos dois. Durante o evento da Adidas, em agosto, Harden também usou a metáfora de casamento para descrever sua relação com Morey, mas para dizer que sua confiança no amigo não existia mais.

De volta à entrevista do The Athletic, Harden revelou que estava disposto a negociar com Morey se ele tivesse dito que o time não conseguiria arcar com a promessa, mas que o que pesou foi a falta de respeito em não comunicá-lo. "Você não precisa de gente assim, sabe? É só karma ruim".

Ele termina dizendo que o dinheiro, respeito e lealdade que ele perdeu por conta de Daryl Morey mostram que o relacionamento deles está definitivamente irreconciliável.

Momento atual no Clippers

Apesar do foco na novela da off-season, Harden comentou também sobre sua situação atual como armador titular do Los Angeles Clippers. Ele disse que ainda é difícil dizer, mas tem sido uma boa experiência.

Ele acrescentou que é bom poder perseguir seus objetivos de carreira enquanto pode também estar perto da família, já que Harden é natural de Los Angeles.

Ele comentou ainda que, por agora, estão tendo lapsos, mas que o importante é que eles se ajeitem para que o time esteja preparado para a pós-temporada. "Temos uma temporada inteira para isso".

Harden chegou ao time no dia primeiro de novembro deste ano, e o time perdeu os primeiros 5 jogos com o jogador no elenco. Porém, após alguns ajustes que incluíram a ida de Russell Westbrook ao banco de reservas, o time ganhou seis das últimas nove partidas.