New York Knicks busca mais um astro para o elenco

O jornalista do The Athletic, Shams Charania, fez sua rotineira aparição no programa Run It Back na última quarta-feira (06). Ele revelou que o New York Knicks está monitorando o mercado em busca de uma grande estrela.

O assunto começou quando os apresentadores tratavam do jogo entre o Knicks e o Milwaukee Bucks que havia acontecido no dia anterior e eliminou a equipe de New York da Copa NBA. O questionamento central da discussão era se o time deveria trocar Julius Randle, principal jogador do time, ou não.

Shams ressaltou que o time tem peças de bastante valor que podem ser trocadas, ressaltando as 8 escolhas de primeira rodada que possuem e os jovens Immanuel Quikley e Quentin Grimes.

Ele comentou que acha que o time tem bons contratos para uma possível troca, e que o pacote que podem oferecer é bom, "A pergunta é: 'Eles acham alguém por quem vale a pena trocar?'"

Ele completou dizendo que acha que eles estão olhando com mente aberta para o mercado e monitorando quais estrelas poderiam ser trazidas para o time e por qual preço.

Outras opiniões

Durante o debate, os dois comentaristas que integram o elenco do programa, os ex-jogadores Lou Williams e Danny Green, deram suas opiniões sobre a possibilidade de Julius Randle ser trocado.

Ambos concordaram em dizer que o Knicks deveria manter sua principal estrela. Williams comentou que, embora seja um momento em que os jogadores estão trocando muito de time, ele acredita que o time de nova-iorque deveria manter seu grupo intacto, "Eles deveriam se comprometer com um processo a longo-prazo".

Danny Green concordou com o parceiro e acrescentou que o Knicks pode estar numa situação em que, trocando Randle, eles não receberiam algo valioso em troca, e que o preço das principais peças que ajudariam New York é muito alto, "As únicas peças que eles iriam querer não estão disponíveis".

Apesar disso, eles concordaram, também, que dependendo de quem eles conseguem receber em troca, pode ser que a opção de despachar o ala seja mais vantajosa.

Principais estrelas no mercado

Algumas grandes estrelas da NBA estão sendo especuladas no mercado de trocas, e a maioria delas pode ser alvos para o Knicks, e Demar Derozan, do Chicago Bulls, é bastante especulado.

O Bulls tem tentado trocar suas peças nessa temporada depois de não ter conseguido o sucesso esprado com o time montado em 2021. Derozan comentou que teria preferênia de ser trocado para o Miami Heat ou o New York Knicks, revelou Sam Amick, do The Athletic.

A troca parece estar longe de acontecer, isso porque, segundo reporte da NBC Sports, o time de Chicago não iria trocar nenhum jogador antes de Zach Lavine. Porém, outro respeitado jornalista, Adrian Wojnarowski da ESPN, revelou que não existe um interesse de troca por Lavine.

O astro poderia ser outra boa possibilidade de adição para o time de nova iorque, porém, o jornalista Stefen Bondy, do New York Post, revelou que Lavine não estaria interessado em ir para o Knicks pois o dono da franquia tem parceria com uma agência rival à sua.

Outra estrela que está sempre especulada no mercado é Pascal Siakam, do Toronto Raptors. Embora nenhum reporte tenha sido lançado, é possível que o time não esteja interessado no ala-pivô já que ele tem posição, idade e estilo de jogo parecidos com Randle.

Momento do New York Knicks

Apesar da derrota na NBA Cup por 146 a 122, o Knicks vêm fazendo uma temporada muito boa. São 20 jogos e 12 vitórias, colocando-os na quinta colocação da conferência leste. Além disso, sofreram apenas uma derrota no In-Season Tournament, que os colocou nas quartas de final como wildcard (melhor vice-líder de grupo).

A boa campanha começa na evolução dos jovens RJ Barrett, terceira escolha do draft de 2019, e Mitchell Robinson. Barrett tem feito suas melhores médias por 36 minutos além de grandes evoluções nas bolas de 3 e lances livres. Já Robinson está com sua melhor média de rebotes na carreira.

Julius Randle também está tendo boa temporada. All-Star duas vezes pela equipe nova-iorquina, em 2021 e 2023, ele está tendo números parecidos ou, às vezes, até melhores do que suas temporadas de All-Star. Suas médias são de 21 pontos, 5.5 assistências e 10 rebotes.

Mas Jalen Brunson tem sido a estrela do show para a equipe, o astro foi trazido na temporada passada para a equipe e teve ótimos números, mas acabou não sendo selecionado para o All-Star Game. Esse ano, ele melhorou ainda mais sua pontuação, subindo para 25 por jogo, e está com média superior a 45% nos arremessos de três pontos.

Julius Randle recebeu o prêmio de jogador da semana na última segunda-feira (4) e Jalen Brunson foi premiado apenas duas semanas antes, no dia 20 de Novembro.