Adam Silver quer discutir novo formato para o Draft de 2024: "Não há nada confirmado, mas é algo que penso sim"

Após muito tempo, o Draft da NBA pode contar com mudanças em seu formato para 2024. A novidade chegou aos ouvidos dos fãs após entrevista do comissário da liga, Adam Silver, concedida para a Rádio Sirius XM.

A ideia seria adicionar uma segunda noite de escolhas com transmissão, para os jogadores selecionados na segunda rodada do Draft, como acontece na NFL, por exemplo, assim trazendo uma audiência maior para esse que é um dos mais importantes acontecimentos de toda pré-temporada da liga.

"Não há nada confirmado, mas é algo que penso sim. Precisamos entender como isso funcionaria para os nossos parceiros que transmitem o evento. Portanto, ainda é preciso entender muitas coisas sobre isso. Porém, espero que isso se concretize o mais rápido possível, quem sabe para o próximo recrutamento. Quero dar para a segunda rodada do Draft a sua própria noite. Acho que seria benéfico para todos", explicou o comissário.

O NBA Draft é realizado todo em uma noite só, com a primeira rodada de escolhas sendo um grande evento transmitido pelas emissoras responsáveis (Nos Estados Unidos, ESPN e ABC), enquanto a segunda rodada ganha menos destaque e em muitos casos, até mesmo passa batida por parte dos fãs do esporte.

Vários jogadores bem sucedidos e históricos na liga foram selecionados no segundo round da noite. Um dos maiores jogadores da atualidade, inclusive, foi escolhido durante um comercial de comida mexicana. O craque sérvio Nikola Jokic, atual campeão da NBA, além de MVP das Finais e duas vezes MVP da temporada regular, foi selecionado pelo Denver Nuggets durante o segundo round do evento, em 2014, com 41ª escolha geral.

Foto: Divulgação/Denver Nuggets

Conheça outros astros selecionados na segunda rodada do Draft

Dennis Rodman - 27ª escolha geral, em 1986 (na época, a NBA tinha apenas 24 franquias)

Foto: Divulgação/Chicago Bulls

Manu Ginobili - 57ª escolha geral, em 1999

Foto: Divulgação/San Antonio Spurs

Draymond Green - 35ª escolha geral, em 2012

Foto: Divulgação/Golden State Warriors

Khris Middleton - 39ª escolha geral, em 2012