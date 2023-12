Damian Lillard comenta sobre comemoração controversa de Tyrese Haliburton

Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, comentou sobre a comemoração feita por Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, ao final do jogo entre as duas equipes na última quinta-feira (7). O jogador do Pacers fez uma comemoração que se assemelhou muito à "Dame Time", comemoração característica de Lillard.

Lillard deu sua declaração durante a coletiva pós-jogo, quando perguntado como ele via quando jogadores mais novos se inspiravam nele. Ele começou dizendo que sabe que como ele pode fazer ele pode sofrer com a comemoração também, "De tantas vezes que fiz para outras pessoas, não posso ficar mal quando alguém faz para mim"

Ele acrescentou logo após que acha que é um sinal de respeito pois mostra que sua história é conhecida, "Não liguei, foi o que foi". Porém, ele seguiu com um alerta para o adversário, dizendo que é necessário ser humilde, "Você nunca sabe como o mundo vai girar nem quando".

Ele completou dizendo que completou dizendo que não está feliz nem triste com o fato e que respeitou a ação do rival, "Nos cumprimentamos depois do jogo, não estou de um lado nem de outro".

A comemoração de Haliburton aconteceu faltando 48 segundos para o final do jogo. Ele acertou uma bola de três para aumentar a liderança de seu time para oito pontos e aproveitou o tempo pedido pelos adversários para caprichar na comemoração.

Ele foi até a platéia olhando para o seu pulso e gritou para as arquibancadas "eu sei que horas são". A comemoração é quase idêntica à de Damian Lillard, onde ele aponta para o pulso algumas vezes e diz "É hora do Dame (It's Dame Time)".

Veja a celebração do jogador:

Resposta de Haliburton

Quando perguntado pelo jornalista Scott Agness, do Fieldhouse Files, sobre comemoração, Haliburton disse que foi sobre o momento bom que o time está passando recentemente, "Foi no calor do momento".

Ele reconheceu que, do jeito que fez a comemoração, parecia que ele estava se vangloriando de seu próprio feito, mas garantiu que a comemoração era sobre o momento geral do time, não o momento específico do jogador.

Ele continuou dizendo que o time está jogando da forma certa e que eles estão chocando o mundo, "Contanto que nós continuemos jogando do jeito certo, estaremos em todos os jogos".

Momento do Indiana Pacers

As afirmações de Tyrese não fogem muito da realidade, o time de Indiana está indo muito melhor do que o esperado nesta temporada. A ESPN ranqueou a equipe em 19º dos 30 times, projetados para ter uma campanha negativa na temporada. Porém, ele tem a décima melhor campanha da temporada, com 12 vitórias e oito derrotas.

A grande atuação do time passa pela grande atuação do armador, ele ficou em sexto lugar na lista de principais candidatos ao prêmio de MVP na última atualização. O jogador está tendo números comparados à temporada 2014-15 de Setphen Curry, quando o armador ganhou seu primeiro MVP.

Haliburton está com médias de 26.9 pontos, 4.2 rebotes e 12.1 assistências, além de 52.5% nos arremessos e 44.1 para três pontos. Todas essas médias estão a 0.1 ou são superiores às de Stephen Curry de 2015.