Donovan Mitchell é alvo de trocas dos Knicks e Nets

O jornalista Matt Moore, do portal Action Network, publicou uma matéria na última terça-feira (12) tratando dos principais rumores de troca dessa temporada. Eles diz que, caso o Knicks não consiga um acordo pelo astro, o rival, Brooklyn Nets, poderia entrar na briga como um principal competidor.

"[Brooklyn Nets] tem uma abundância de peças para conseguir um acordo desses", afirmou o jornalista. A equipe é a 9ª mais nova da liga e conta com grandes jovens talentos como Mikal Bridges e Nic Claxton. Porém, ela conta com pouquíssimas escolhas de Draft.

O jornalista acrescentou à especulação de que Donovan Mitchell não gostaria de renovar com a equipe de Ohio. O contrato do astro vai até, pelo menos, o final da temporada 2024-25, com uma opção de jogador para a temporada seguinte.

Ele disse ainda que não se sabe sobre um posicionamento oficial do armador com seu time, "Há crenças conflitantes sobre Mitchell ter informado ou não o Cavs sobre seu futuro".

Histórico com o New York Knicks

Não é a primeira vez que Mitchell é cotado em Nova-Iorque, em 2022, quando o Utah Jazz estava buscando destinos para o jogador, o New York Knicks era o mais comentado para trazer o armador.

Isso porque o armador é nova-iorquino, seu companheiro de equipe em Utah, Joe Ingles, chegou a comentar sobre o assunto, "Sem viés, sem informação externa, eu acho que ele vai jogar pelo Knicks um dia". Apesar de ser apenas uma crença pessoal, mostra que a ligação do armador com a cidade existe.

A troca não aconteceu devido ao, na época, gerente do Knicks, Scott Perry. Ele afirmou que o time tentou adquirir o jogador do Jazz mas que eles fariam tudo dentro do racional, "Ele precisava de mais em volta dele".

O ex-gerente acrescentou que acredita que, se Mitchell fosse um jogador que, sozinho, pudesse ser a grande estrela de uma franquia, o Jazz teria chegado, pelo menos, às finais de conferência. "Não é uma crítica a ele, é apenas uma avaliação que você precisa fazer".

Insatisfação com o Cavs

Quando foi trocado para o Cleveland Cavaliers, na off-season de 2022, Mitchell integrava um elenco que contava com 2 All-Stars e que, em alguns momentos da temporada anterior, havia sido cotado como favorito para chegar às finais.

Apesar disso, o time conseguiu uma inexpressiva 4ª colocação na Conferência Leste e caiu na primeira rodada dos playoffs do ano passado para o NY Knicks. Nessa temporada, são apenas 13 vitórias em 24 jogos.

O jogador demonstrou estar desapontado com o desempenho do time após uma derrota para o Portland Trail Blazers no início do mês. "Nós dissemos desde o início da temporada que, antes de tudo, queríamos jogar como um favorito. Como uma equipe que pode chegar ao topo. No entanto, no momento, simplesmente não estamos".

A equipe chegou a abrir 14 pontos de vantagem no terceiro quarto, mas tomou uma virada comandada por Shaedon Sharpe. "Começamos a partida fazendo as coisas certas e, então, simplesmente tiramos o pé do acelerador", afirmou o armador. Ele completou dizendo que o time não deve repetir o feito.

Apesar disso, ele pareceu otimista sobre as possibilidades de darem a volta por cima, "Vamos levantar a cabeça, trabalhar e ficar bem". Mitchell completou afirmando que aquela foi a pior derrota do time na temporada.