"Meu foco está em Cleveland", destaca Donovan Mitchell sobre especualação de saída dos Cavaliers

Donovan Mitchell continua sendo o principal nome do Cleveland Cavaliers nesta temporada. Portanto, o ala-armador tem contrato se encerrando com a equipe de Ohio. Dessa forma, especula-se sobre a saída do atleta do time campeão da NBA em 2016.

“Meu foco está no Cavaliers. Temos dois caras fora, então não vou responder a nada. E sem desrespeito. Agradeço que você precise fazer a pergunta, mas não vou entrar nessas questões. Meu foco está nessas ausências, na tentativa de encontrar uma maneira de conseguir vitórias”, disse o jogador ao The Athletic.

“Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Essa é meio que a minha função… quando ele não está presente, eu tenho que preencher esse vazio. Eu não posso fazer tudo, mas, como disse, faremos isso como um grupo. No final do dia, ele é um all-star. Então, viemos aqui e construímos isso juntos. Não é um eu contra ele”.

“É lamentável que, por dois anos, tenham ocorrido acidentes imprevisíveis que estão fora do controle dele. Vou continuar jogando da maneira que jogo até que ele volte. A única maneira de fazermos esse avanço é se estivermos juntos em quadra. Isso não acontece se for apenas um de nós”, completou.

Futuro de Donovan Mitchell

Donovan Mitchell continua sendo um dos principais nomes da NBA. Com seu contrato se encerrando, o jogador permanece como um dos principais alvos do mercado. De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o New York Knicks é o principal time que está analisando a situação do jogador do Utah Jazz, não do Cleveland Cavaliers.

“Mitchell não renovará com o Cleveland. Então, um nome que ouvi de várias fontes para ficar de olho, caso o Knicks não feche com ele, é o Brooklyn Nets. As duas equipes têm abundância de ativos para concluir o negócio”, informou o jornalista.