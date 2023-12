Miami Heat é o provável destino para Donovan Mitchel, diz jornalista

O jornalista Brian Windhorst apontou, durante o último episódio do podcast The Hopps Collective, na última terça-feira(18), que o Miami Heat pode ser mais um interessado em uma troca por Donovan Mitchell.

Os apresentadores estavam discutindo a situação recente da equipe, que tem dois dos seus principais jogadores lesionados, e começaram a falar sobre os rumores de troca de Mitchell.

Windhorst começou destacando os dois times de Nova-Iorque, Knicks e Nets, como principais destinos mas, quando questionado se o Heat poderia ser um candidato, ele concordou e acrescentou que acredita ser muito mais do que apenas esses três.

Ele acredita que muitos times no meio da tabela do Leste podem ser possíveis destinos para Mitchell, "[times que] estão nesse limbo entre a posição quatro e dez, procurando se diferenciar, pegar fogo".

Ele pontou que dois times da divisão sudoeste também estão na disputa pelo armador. Ela conta com Mavericks, Spurs, Rockets, Grizzlies e Pelicans. Os três últimos seriam os principais concorrentes para uma possível troca.

Mitchell, porém, decidiu por não comentar sobre os rumores quando perguntado sobre, ao invés disso, falou sobre sua responsabilidade no Cavaliers, "Meu foco está no Cavaliers. Temos dois caras fora, então não vou responder a nada".

Rumores de troca

Donovan Mitchell não é novidade nas conversas sobre trocas na NBA, o armador de 26 anos já está sendo especulado há algum tempo em Nova-Iorque.

Isso poque, além do time não estar indo tão bem quanto o esperado, o contrato de Mitchell é barato, quando comparado aos de outros jogadores de seu calibre. Além disso, o jogador já indicou que vai testar o mercado ao final de seu contrato, em 2025.

Apesar disso, acredita-se que o principal destino do jogador seja o Knicks. O time está em busca de uma peça que possa adcionar ao elenco e é o time mais especulado para Mitchell.

O Brooklyn Nets também deve estar na corrida, o jornalista Matt Moore, do portal Action Network, revelou que, se o Knicks não recrutar o camisa 45, o conterrâneo se tornaria a principal aposta do mercado.

Ainda no programa The Hoops Collective, Brian Windhorst afirmou que as duas equipes estão no páreo e tem grandes chances de fechar com o ala-armador, "seria interessante se elas entrassem em uma guerra de ofertas por ele”.

Opções para Miami

O Heat, porém, tem outros alvos na mira além do jogador do Cavaliers, principalmente, no Toronto Raptors. Dois jogadores do time estão constantemente na conversa de trocas e estão na mira de Miami, Pascall Siakam e OG Annunoby.

O jornalista da Sports Illustrated, Chris Mannix, contou que o Heat deve ser agressivo por essas peças até a Trade Deadline (8 de fevereiro) no podcast The CrossoverI, "Eu espero que o Miami Heat seja agressivo, com um olhar direcionado para o Toronto Raptors".

Ele acrescentou que o pacote em volta de Annunoby deve ser algo como Tyler Herro e duas escolhas de draft de primeira rodada, porém, o time já se mostrou averso a negociar Herro em proposta de trocas passadas.