LeBron James defende Lakers por banner para Copa da NBA

O Los Angeles Lakers não é muito de fazer banners para celebrar títulos de divisão e conferência. Porém, para o recém-criado “In-Season Tournament”, sim. A franquia inaugurou a flâmula comemorativa da conquista do torneio nessa segunda-feira, antes da derrota para o New York Knicks. Apesar das discussões, LeBron James acredita que o Lakers acertou em celebrar a Copa da NBA de forma tão importante.

“Eu acho que isso é fantástico, antes de tudo. Conseguir parar para celebrarmos vitórias durante a maratona da temporada da NBA é bem legal. Não foi um torneio comum, pois estamos falando da primeira edição. Então, todos os fãs que não puderam estar em Las Vegas tiveram a chance de compartilhar esse momento conosco hoje. É algo que ficará para sempre”, defendeu o craque, eleito MVP da competição.

A cerimônia, a princípio, foi bem menos chamativa do que outros banners já levantados pela franquia. O Lakers paralisou o aquecimento dos jogadores com 20 minutos para o início da partida. Exibiu-se um vídeo com momentos da campanha invicta da equipe na Copa e, em seguida, revelada uma discreta flâmula comemorativa. No fim das contas, para Austin Reaves, foi a conclusão de uma história.

“É um título inédito, de um campeonato que foi disputado pela primeira vez. Por isso, a experiência tem que ser valorizada. Ser parte dessa vitória e tudo o que vivemos nessa jornada foi legal, certamente. Mas, agora, acabou. Temos uma temporada pela frente e precisamos focar em colocar outro banner nesse ginásio. E esse vai ser o resultado do trabalho de um ano inteiro”, ressaltou o jovem ala-armador.