Giannis Antetokounmpo alcança marca e se torna o maior reboteiro da história do Bucks

No último domingo (17), Giannis Antetokounmpo conseguiu alcançar uma marca histórica na vitória do Milwaukee Bucks contra o Houston Rockets. Na partida, o atleta conquistou 17 rebotes, o suficiente para superar Kareem Abdul-Jabbar. No geral, o astro marcou 26 pontos, deu três assistências e acertou dez de 22 arremessos.

Com esse feito, Giannis entrou para um grupo seleto de lendas da NBA. Os únicos jogadores na história a liderar uma única equipe em pontos, rebotes e assistências são Michael Jordan, no Chicago Bulls, LeBron James, no Cleveland Cavaliers, e Kevin Garnett, no Minnesota Timberwolves.

Em 2013, Giannis foi draftado pelo Milwaukee Bucks vindo diretamente da Grécia. Desde então, o atleta teve excelentes atuações e, como resultado, em 2023, o grego renovou seu contrato com a franquia por mais três anos, no valor de 177 milhões de dólares, válido a partir das temporadas de 2025 e 2026.

Após a partida, Giannis fala sobre sua carreira e continuar jogando em alto nível

“É uma grande honra, acima de tudo. Acho que ninguém esperava isso de mim. Quando cheguei à NBA, não havia essa expectativa para um jogador como eu. Muitos diziam que eu era apenas um garoto magro da Grécia, que deveria ir jogar na G League. Então, alcançar isso é enorme para mim. Estamos falando de Kareem Abdul-Jabbar. Ele era incrível", desabafou.

“Quero continuar jogando basquete em alto nível por muitos anos. É uma carreira curta, exige muitos sacrifícios e minha missão é fazer essas pequenas coisas. É esse tipo de abordagem que leva a recordes como o de hoje. Portanto, é um trabalho contínuo. Mas, reafirmo: sou muito abençoado por alcançar essa marca pelo Bucks. Agora é seguir em frente e competir por vitórias”, completou o astro.

A vitória que solidificou esse feito inédito foi a quarta consecutiva do Bucks, mantendo-os na segunda colocação da Conferência Leste. O próximo confronto será contra o Orlando Magic, nesta quinta-feira (21), e a expectativa é de outra grande atuação de Giannis Antetokounmpo.