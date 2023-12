Sem atuar, Ricky Rubio é alvo de dispensa do Cleveland Cavaliers

O jornalista Shams Charania, um dos principais insiders da NBA, revelou hoje em seu perfil no X, antigo Twitter, que o Cleveland Cavaliers está discutindo opções para a saída de Ricky Rubio. A escolha do time vem devido à incerteza do jogador sobre seu retorno às quadras.

Rubio está sem jogar desde agosto deste ano, quando anunciou que iria parar de jogar citando sua saúde mental como motivo da decisão. Ele ficou de fora da campanha da Espanha no Mundial de Basquete e ainda não atuou na temporada 2023-24.

O contrato do jogador vai até a temporada 2024-25, e ele receberá $6.1M na temporada atual e mais $4.25M na próxima. O time também está considerando um buyout do contrato dele.

Um buyout acontece quando o time paga efetivamente para dispensar o jogador. Isso ocorre porque os contratos na NBA são garantidos em sua maioria, o que significa que o jogador vai receber o dinheiro combinado mesmo que seja dispensado, se machuque ou, simplesmente, não jogue.

A decisão da franquia de Cleveland de dispensá-lo ou trocá-lo é provavelmente para liberar espaço para adquirir peças adicionais que possam substituir os dois desfalques do time titular da equipe, Darius Garland e Evan Mobley.

Cenários de Troca

Embora a opção de simplesmente dispensar Rubio seja considerada, alguns cenários de troca podem ser interessantes para que o time possa reforçar o elenco imediatamente.

Outra opção possível é aproveitar o crescente interesse de várias equipes em Donovan Mitchell e incluí-lo na troca junto com o astro para receber compensações melhores.

New York Knicks, Brooklyn Nets e Miami Heat demonstraram interesse em Mitchell, e incluir Rubio na troca pode significar, para o Cavs, receber uma escolha no Draft ou um bom jogador de rotação adicional.

No entanto, segundo o jornalista Jake Fischer, do Yahoo Sports, o time de Ohio está querendo manter o núcleo em torno de suas estrelas e não está aberto a discussões, apesar dos rumores envolvendo Donovan Mitchell e Jarett Allen.

Outro possível cenário para negociar Rubio seria em uma troca entre três times. Cleveland poderia participar para facilitar as situações contratuais em negociações envolvendo outras grandes estrelas.

Os principais candidatos, nesse caso, poderiam ser uma eventual aquisição de Zach Lavine pelo Lakers ou de alguns alvos de Toronto que estão na mira do Miami Heat, como Pachall Siakam e OG Annunoby.

Situação complicada

O time de Cleveland não teve o começo de temporada que gostaria, conquistando apenas 11 vitórias nos primeiros 20 jogos, incluindo um início de temporada com uma vitória e três derrotas, somando 15 vitórias e 12 derrotas até o momento na temporada.

Desde agosto, o time está sem um de seus reservas principais, Ricky Rubio, que seria o reserva imediato das duas estrelas do time, a dupla de armadores Darius Garland e Donovan Mitchell.

Além disso, Darius Garland, armador titular, fraturou a mandíbula no dia 14 jogando contra o Boston Celtics e ficará fora por várias semanas. Enquanto isso, Evan Mobley, ala-pivô titular, vai ficar de fora por seis a oito semanas devido a uma cirurgia no joelho esquerdo e não joga desde o dia 6 contra o Orlando Magic.