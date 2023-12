Minas vence União Corinthians na Arena UniBH e encerra primeiro turno do NBB

Para fechar bem o ano, o Minas venceu o União Corinthians, nesta sexta-feira (29/12), por 95 a 71, na Arena UniBH, e encerrou suas partidas no primeiro turno do Novo Basquete Brasil - NBB CAIXA. O destaque da partida foi o ala Yuri Neptune, de 20 anos, com 18 pontos.

"Desde o começo do jogo a gente conseguiu manter uma diferença boa no placar. O time entrou bem focado e com o mesmo objetivo de terminar o ano e o primeiro turno bem. E a oportunidade veio e consegui aproveitar, tive uma atuação individual boa, que me deixa muito feliz de saber que o trabalho vem dando resultado e que tudo vale a pena", avaliou Yuri.

Na segunda colocação da tabela, a Tempestade tem campanha de 15 vitórias e três derrotas e ainda tem chances matemáticas de assumir a ponta - o líder é o Flamengo (14-2) e o terceiro o Sesi Franca (13-3). Em caso de empate, a equipe minastenista tem a vantagem no confronto direto sobre os cariocas, mas fica atrás dos francanos. Assim, o time mineiro precisa torcer por tropeços dos adversários para garantir a primeira posição. Na hipótese de um tríplice empate, o critério de desempate passa a ser o saldo de pontos entre as três equipes.

O técnico Léo Costa escalou a equipe com Franco Baralle, Chuzito Gonzalez, Danilo Fuzaro, Rafael Mineiro e Alexandre Paranhos. Saíram do banco de reservas o armador Lucas Rodríguez, os alas Renan Lenz, Yuri Neptune, Lelê Moura e Daniel Duque, além do pivô Wini Silva.

O Minas volta à quadra apenas em 2024, já para a disputa do segundo turno do NBB CAIXA. O primeiro compromisso é na segunda-feira (8/1), às 19h, diante do Botafogo, na Arena UniBH. Depois, na quinta-feira (11/1), recebe o Flamengo, às 19h, e, no sábado (13/1), enfrenta o R10 Score Vasco da Gama, às 18h.