União Corinthians abre 2024 contra o Flamengo no Arnão

O União Corinthians vai jogar pela primeira vez em 2024 diante do seu torcedor. Nesta sexta-feira, 5, a equipe santa-cruzense duela contra o Flamengo-RJ, em jogo que marca o encerramento do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/2024. A bola sobe às 19h30, no Arnão. Os únicos desfalques para o técnico Rodrigo Silva seguem sendo João Cesar e Garcia.

Atualmente, o UniCo ocupa a 16ª posição na tabela, com cinco vitórias. Já o adversário, uma das equipes mais tradicionais do basquete brasileiro, é líder por aproveitamento, com 15 triunfos em 17 jogos. No duelo mais recente entre as equipes, em fevereiro do ano passado, o União Corinthians venceu em uma partida épica no Arnão, decidida nos segundos finais.

Heptacampeão e maior vencedor do NBB, o Flamengo não alcançou a taça nas duas últimas temporadas. E para tentar conquistar o título nesse ano, fez oito contratações, resultando em um dos maiores orçamentos do NBB. O ala/pivô húngaro Marko Filipovity, os armadores Scott Machado, que teve passagem pela NBA e G-League, e Franco Balbi, estão entre os destaques. Scott é irmão de Machado Jr, ala/armador do União Corinthians. Ainda são nomes para ficar de olho o ala/armador Didi e o ala/pivô Gabriel Jaú. Já o pivô norte-americano Devon Scott, anunciado recentemente, ainda não deve estar à disposição.