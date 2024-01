Fora de casa, Flamengo vence União Corinthians pelo NBB

Diante de 2,4 mil torcedores, o União Corinthians não conseguiu parar o líder do Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/2024. Em partida disputada na noite desta sexta-feira, 5, a equipe santa-cruzense foi superada por 65x79 (14x18;18x22;24x26;9x13).

Agora, o UniCO volta a jogar pela abertura do returno. O adversário é o Caxias Basquete, na próxima sexta-feira, 12, a partir das 19h30, no Ginásio Arnão.

Rasa, Duane, Coimbra, Kendall e Enzo iniciaram como quinteto titular. Destaque para Duane, que anotou mais um duplo-duplo ao fazer 17 pontos e pegar 10 rebotes. Do lado do Flamengo, o armador Scott Machado foi o melhor, com 16 pontos, oito rebotes e nove assistências.

O início de jogo foi pra levantar o torcedor presente no Arnão. Com um ataque forte, mostrando evolução em relação as últimas partidas, o União Corinthians dominou os primeiros cinco minutos. Nos momentos em que a bola não caía, a defesa aparecia bem para manter a frente no placar. A intensidade da partida não permitia erros, porém, eles aconteceram, e com melhor aproveitamento ofensivo no terço final do período os cariocas viraram o marcador: 14x18.

O Flamengo iniciou o segundo quarto dominante. A equipe santa-cruzense parava na forte defesa dos visitantes na hora de atacar e via o adversário converter as chances que tinha. Mas Kendall, com duas bolas de três seguidas, tratou de devolver o União Corinthians pro jogo quando faltam 6’20. E o Arnão sacudiria ainda mais com outra sequência de fora do garrafão, desta vez com Enzo e Rasa. Nesse momento os cariocas passaram até um ponto apenas de vantagem. Mas, novos erros no ataque no final do período voltaram a custar caro e permitiram ao Flamengo abrir margem: 32x40.

O terceiro quarto começou com o União Corinthians aceso, com boas jogadas no perímetro e levando vantagem nos rebotes. Já os cariocas, apostavam nas jogadas do armador argentino Balbi para manter a vantagem. Nos minutos que seguiram o jogo foi de equilíbrio total. Mas no final, em dois ataques com transição rápida o Flamengo voltou a abrir margem: 56x66.

UniCo marcando forte, mas errando muito no ataque. Assim foram os primeiros minutos do último período. Melhor para o líder do NBB, que aproveitou para disparar no placar. O União Corinthians melhorou a partir dos cinco minutos e passou a trocar pontos com os cariocas. A reação, porém, não evitou a derrota: 65x79.