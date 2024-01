De virada, São José vence Corinthians fora de casa pelo NBB

O Coop São José Basketball superou o Corinthians por 89 a 77, de virada, na noite desta sexta-feira (5), em jogo disputado no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

Com o resultado, os joseenses terminam o primeiro turno do NBB Caixa na nona colocação, com 55.6% de aproveitamento, em retrospecto de dez vitórias e oito derrotas. O Corinthians vem logo atrás, em décimo, com 44.4% de aproveitamento – oito vitórias e dez derrotas.

Decisivo na segunda metade do jogo, o armador Diego Figueredo foi o principal cestinha do time, com 18 pontos anotados. Leonardo Lema, com 15 pontos e 11 rebotes, Renato Carbonari, com 15 pontos, e Douglas dos Santos, com 13 pontos e seis rebotes, também se destacaram. Cauê Borges e Gabi Campos foram os principais nomes do time mandante, com 22 e 21 pontos, respectivamente.

O Coop São José Basketball volta à quadra pela abertura do 2º turno do NBB na próxima terça-feira (9), em novo duelo contra o Corinthians. A partida será realizada no ginásio Linneu de Moura, às 20h, com entrada gratuita.

O jogo

A equipe do Coop São José Basketball foi à quadra escalada pelo técnico Sebastián Figueredo com: Diego Figueredo, Pedro Chourio, Leonardo Lema, Douglas dos Santos e Renato Carbonari.

O jogo começou de forma equilibrada, com os joseenses apostando em arremessos de meia e longa distância, enquanto os donos da casa contavam com as infiltrações de Elinho para abrirem espaços (9x9). Leonardo Lema passou a se destacar pelo lado visitante, batendo para cima da marcação e cavando faltas, terminando o período com sete pontos anotados. Porém, o Corinthians contou com a mão certeira de seus atletas para vencer a primeira parcial por 21 a 17.

Os donos da casa iniciaram o quarto seguinte abrindo oito pontos de vantagem (25x17), mas não demorou para os joseenses reagirem e baixarem a diferença para apenas três pontos, após cesta do perímetro de Renato Carbonari (25x22). Entretanto, novamente o Corinthians abriu boa vantagem, após bela cesta de Gabi Campos (29x22), forçando o técnico Sebastián Figueredo a pedir tempo.

A parada não interrompeu o bom momento de Gabi Campos, que ditou o ritmo do ataque dos alvinegros e deixou o time da capital paulista com 11 pontos de frente (38x27). Os joseenses ainda tiraram um pouco a diferença nos minutos finais da parcial, principalmente com arremessos de Douglas dos Santos e Augusto, mas o Corinthians foi para o intervalo na dianteira: 47 a 39.

O intervalo fez bem à equipe joseense. Com boa defesa, velocidade nos contra-ataques e mão certeira nos arremessos do perímetro, o Coop São José Basketball chegou ao empate no meio do terceiro período (54x54).

O time do Vale do Paraíba virou o jogo após cesta de meia distância de Arthur Bernardi (58x57). Gabi Campos respondeu pelo lado corinthiano, com cesta de três pontos, mas Augusto devolveu na mesma moeda e deixou os joseenses à frente ao final do terceiro período: 61 a 60 para o Coop São José Basketball.

O quarto derradeiro começou com grande equilíbrio. O Corinthians passou a frente após bola de três de Cauê Borges (66x64), mas Pedro Chourio respondeu da mesma maneira na sequência e recolocou os joseenses na dianteira (67x66). O bom momento do time do Vale do Paraíba seguiu, e, após cestas de Chourio e Figueredo, abriu sete pontos de diferença (73x66), obrigando os donos da casa a pedirem tempo.

A parada não surtiu efeito. O armador Diego Figueredo comandou as ações joseenses e deixou o Coop São José Basketball com 11 pontos de frente, sua maior vantagem no jogo até então (77x66). O Corinthians buscou uma reação na reta final, mas os joseenses administrarem bem a vantagem e saíram com o resultado positivo.

A Equipe do Coop São José Basketball conta com o patrocínio da Coop, Oscar Calçados, Milclean, Vinac Consórcios, Árbore Engenharia, Desktop, MrJack.bet, DM, Shopping Jardim Oriente, Colégio Elo e Beep Beep. Apoio da Tomovale, Clínica Cotrel, Emercor, RT Sports, Padaria Kennedy, Com-Sciência Saúde, Grupo Brutos e Academia Vale Fight Club. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.