União Corinthians quer lotar o Arnão em clássico gaúcho do basquete

Nesta sexta-feira, 12, acontece um dos maiores clássicos do Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/2024, válido pela 19ª rodada da competição. O União Corinthians enfrentará o Caxias do Sul Basquete, no Arnão, em Santa Cruz do Sul, duelo marcado para às 19h30.

Para impulsionar ainda mais o time em busca da vitória, a diretoria do clube organizou uma promoção exclusiva para os sócios-torcedores. Quem possui o plano Sócio 1994, poderá adquirir o pacote com três ingressos no valor de R$ 30 para levar parentes e amigos e reforçar a torcida pela equipe santa-cruzense. Para garantir a promoção, basta se dirigir até os pontos de venda portando a carteirinha de sócio.

Atualmente, a equipe comandada por Rodrigo Carlos da Silva, ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, com cinco vitórias, somando 23 pontos. Já o adversário, Caxias Basquete, ocupa o 14º lugar, com seis vitórias e 24 pontos. No último jogo disputado pelos times, em outubro de 2023, quem levou a melhor foi o União Corinthians, que venceu o Caxias, no Ginásio do Sesi, na Serra Gaúcha, por 82 a 66.

Ingressos

Os ingressos já estão sendo vendidos nos pontos físicos: Loja do Esportista, Rua 28 de Setembro, 341; Loja Ss Sports, Av. Paul Harris, 1690; RS Uniar: Av. do Imigrante, 529; União Corinthians, Rua Mal. Floriano, 118; Kothe Esportes: Rua Tenente-Coronel Brito, 551 e Guide Sports, Rua Borges de Medeiros, 929. Os bilhetes também podem ser adquiridos através do link.