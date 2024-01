Adversário definido; Unifacisa vai enfrentar Franca na Copa Super 8

O basquete Unifacisa completou sua jornada no primeiro turno do NBB Caixa na última sexta-feira, quando venceu o Franca, atual Campeão Mundial e do NBB, em uma partida emocionante, com direito a prorrogação, diante de uma torcida que eletrizou a Arena. A Unifacisa finalizou a primeira etapa do campeonato na sexta colocação, com 100% de aproveitamento em casa e garantindo a classificação para disputar a Copa Super 8 pela terceira vez.

A Copa Super 8 é um torneio de meio da temporada que reúne as oito melhores equipes do primeiro turno do NBB Caixa em uma competição mata mata que garante o primeiro título do ano na elite do basquete nacional e uma vaga para uma competição internacional.

Os duelos do torneio são definidos através do chaveamento olímpico, onde o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim por diante, com o time melhor classificado tendo o direito ao mando de quadra.

Com o primeiro turno finalizado, os confrontos para a Copa Super 8 2024 foram definidos e a Unifacisa vai enfrentar o Franca na primeira rodada do mata mata, a partida está marcada para o dia 27 de janeiro, às 17h, no Ginásio Pedrocão.

O basquete Unifacisa tem duas passagens pela Copa Super 8. A primeira classificação para o torneio veio logo no primeiro ano de NBB, onde a equipe acabou sendo eliminada pelo Franca. A segunda participação aconteceu em 2022, quando a equipe acabou sendo eliminada pelo Minas, pelo placar de 88 a 84, em um jogo que ficou marcado como um dos melhores da temporada.

Nesta terceira participação, o time de Campina Grande espera aproveitar o bom momento no NBB para avançar de fase e brigar pelo título do torneio.

“É sempre muito importante participar da Copa Super 8, um torneio que reúne as melhores equipes do campeonato e este era um de nossos objetivos para essa primeira metade da temporada. É um torneio que dá uma visibilidade muito boa para o projeto do basquete Unifacisa, sabemos da dificuldade que é enfrentar o Franca jogando no Pedrocão, mas esperamos manter esse bom momento que estamos vivendo no NBB, repetir a atuação que tivemos na Arena e brigar pela classificação”, comentou o técnico do basquete Unifacisa, César Guidetti.