Com o fim da temporada regular da NBA, no domingo (14), estão definidos os times classificados para o play-in e para os playoffs da competição. Destaque vai para Boston Celtics, time com a melhor temporada, com 64 vitórias e apenas 18 derrotas.

O que é play-in?

O play-in é uma fase de repescagem que envolve os times que terminaram entre o sétimo e o décimo lugares de cada conferência( Leste e Oeste). Nessa etapa, estão em jogo, duas vagas para os playoffs. Em jogo único, o 7º e o 8º colocados se enfrentam, assim como o 9º e o 10º. O vencedor do confronto entre os melhores colocados consegue vaga direta para os playoffs.

O perdedor do confronto entre o 7º e o 8º enfrenta o vencedor do confronto entre o 9º e o 10º, para decidir qual time ganhará a última vaga para os playoffs.Como são duas conferências, avançam 4 times( Dois de cada lado).

Nesta terça-feira (16) às 20:30 (Horário de Brasília) começa o play-in da NBA, e vai até 19 de abril, fase que definirá os dois últimos classificados de cada conferência.

Play-in do Oeste:

16/4, às 20h30: New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers (vencedor classificado para os playoffs como sétimo colocado)

16/4, às 23h: Sacramento Kings x Golden State Warriors

19/4: Perdedor de Pelicans e Lakers enfrenta o vencedor entre Kings x Warriors para definir quem avança como 8⁰ colocado

Play-in do Leste:

17/4, às 20h: Philadelphia 76ers x Miami Heat (vencedor classificado para os playoffs como sétimo colocado)

17/4, às 22h30: Chicago Bulls x Atlanta Hawks

19/4: Perdedor de Philadelphia x Miami enfrenta o vencedor de Chicago x Atlanta para definir quem avança como 8⁰ colocado

Playoffs

Os confrontos dos playoffs são disputados em uma série de até 7 jogos, porém a primeira equipe a vencer quatro jogos avança para a próxima fase. Os melhores times da temporada regular ennfrentam os piores times classificados para o playoffs

As equipes com melhor classificação na temporada regular têm a vantagem de jogar os primeiros dois jogos em casa, além dos jogos 5 e 7, se necessário.

Os times disputam os playoffs em suas respectivas conferências. No final, os campeões da conferência Leste enfrentam os vencedores do Oeste pelo título de campeão da NBA, se consolidando como o melhor time do ano.

Como estão definidos os confrontos para essa temporada?

Conferência Oeste

Oklahoma City Thunder x oitavo colocado (definido no play-in)

Denver Nuggets x sétimo colocado (definido no play-in)

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks

Conferência Leste

Boston Celtics x oitavo colocado (definido no play-in)

New York Knicks x sétimo colocado (definido no play-in)

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x Orlando Magic

Do lado esquerdo estão os mandantes, pois tiveram a melhor campanha durante a temporada regular.