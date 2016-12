Liga Nacional de Basquete adia jogo entre Vasco e Flamengo por ausência de local disponível

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

As indefinições pelo clássico carioca no Novo Basquete Brasil 9 não acabarão essa semana. Marcado para o próximo domingo (18), o jogo entre Flamengo e Vasco não poderá ser realizado por falta de disponibilidade das Arenas e será adiado até que o cruzmaltino, mandante do duelo, e a Liga Nacional de Basquete consigam resolver o problema. A LNB divulgou nota oficial no início da noite explicando a escolha do adiamento.

Recentemente, as equipes iriam disputar o terceiro jogo da final do Campeonato Carioca no Tijuca Tênis Clube. Entretanto, o Vasco não compareceu ao ginásio alegando falta de segurança e o Flamengo se sagrou campeão do torneio.

Confira a nota oficial da LNB

"A Liga Nacional de Basquete (LNB) comunica o adiamento do jogo entre o Vasco da Gama e Flamengo, válido pelo primeiro turno da temporada 2016/2017 do NBB CAIXA, marcado para o dia 18 de dezembro de 2016 (domingo).

A LNB, em conjunto com as equipes envolvidas, tem tentado resolver essa situação há tempos. Porém, os problemas encontrados mostraram-se, até aqui, de difícil solução. Embora haja ainda seis dias para a data do confronto, a LNB entende que não é possível trabalhar com esse tempo reduzido para poder se planejar para um evento desta importância.

Na tentativa de viabilizar o Ginásio do Maracanãzinho, a LNB e as duas equipes envolvidas se reuniram com a Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro e, por telefone ainda, contatou o representante da Odebrecht, empresa que possui a concessão do Complexo. Após os contatos ficou evidenciado que nenhuma das duas instituições assume a responsabilidade pelo espaço e, por consequência, pela liberação do mesmo.

As demais alternativas de ginásios no Rio de Janeiro também se mostraram inviáveis para a realização da partida no domingo: a Arena Rio, em virtude do alto custo cobrado pela operadora, e o Ginásio do Tijuca, por já ter evento agendado para o dia.

Outra questão fundamental, as ações de prevenção à violência também trouxeram incertezas para a realização da partida na data específica. Dentre diversas medidas a LNB entende ser de vital importância a participação do GEPE (Grupo Especial de Policiamento em Estádios) no evento haja vista sua expertise e interesse no atendimento às demandas da LNB. No entanto, o laudo que será fornecido pelo GEPE, e que dirá se o clássico poderá ser disputado com uma ou duas torcidas, além das demais condições para o jogo, será repassado à LNB somente na quarta-feira (dia 14).

A LNB lamenta ter que enfrentar tantas dificuldades em uma cidade como o Rio de Janeiro, que é hoje o melhor lugar do Brasil para a realização de eventos esportivos. Nos próximos dias, será decidido quando e onde a partida Vasco da Gama e Flamengo será realizada."