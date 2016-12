Brasília segura Mogi das Cruzes e segue em alta no NBB 9

O Brasília recebeu o Mogi das Cruzes no Ginásio da ASCEB e, apesar do difícil confronto, conseguiu mais uma vitória. Na noite desta terça-feira (13), o time da capital se manteve à frente do placar em todos os quartos e venceu por 72 a 66.

Foi uma partida bem disputada e complicada para o Brasília, mas os Lobos conseguiram segurar o Mogi e saíram com a vitória em casa mais uma vez. Com quartos fortes e acirrados, o time de São Paulo não desistiu facilmente, mas acabou caindo diante de um forte adversário.

Com o resultado, o Brasília chega a sete vitórias em oito jogos e mantém o bom aproveitamento nessa temporada. Já o Mogi das Cruzes, que tem apenas seis jogos nesse NBB, perde sua segunda partida e tem quatro vitórias.

Agora o Brasília volta a quadra do Ginásio da ASCEB na quinta-feira (15), às 20h, diante do Campo Mourão pela 10ª rodada. Antes, no mesmo dia e pela mesma rodada, às 19h, o Mogi das Cruzes vai à Arena Minas Tênis Clube para encarar o Minas.

Mogi começa bem, mas Brasília vira

O primeiro quarto começou com amplo domínio do Mogi das Cruzes e um grande desempenho dos visitantes. Após pedido de tempo, o Brasília conseguiu voltar ao jogo e acabou com a vantagem do adversário, virando o placar. Enquanto isso, o Mogi corria atrás do prejuízo e deixou a partida equilibrada. Porém, nos minutos finais os donos da casa voltaram a assumir a ponta, abrindo dez pontos de frente e 27 a 17 no marcador.

Durante o segundo período, quem começou melhor foi novamente o Mogi, mas logo o Brasília voltou para a partida e não deixou que os visitantes encostassem. O quarto foi bem disputado e duro para as equipes, deixando a pontuação parcial baixa e 40 a 28 para os donos da casa.

Reação do Mogi é freada por Lucas Mariano e Brasília vence

Já no terceiro quarto, o Mogi das Cruzes conseguiu voltar ao jogo e dominou os dez minutos do relógio. Mesmo se segurando na frente, o Brasília sofreu bastante e acabou vendo o adversário encostar cada vez mais. Com parcial de 31 a 21 para o Mogi, o período aumentou novamente o nível do confronto e o marcador ficou em 61 a 59, deixando a decisão para o fim.

O último período foi eletrizante e com disputa muito forte. Enquanto o Mogi corria atrás da virada, o Brasília se segurava na frente e contava com seus destaques individuais para conquistar o resultado. Mesmo pressionado, os Lobos conseguiram contar com mais uma partida espetacular de Lucas Mariano e Deryk, levaram a vitória por 72 a 66 e seguem bem no NBB.

Números do jogo

Lucas Mariano (BRA): 20 pontos e 4 rebotes

Giovannoni (BRA): 7 pontos, 7 rebotes e 4 assistências

Fulvio (BRA): 15 pontos, 6 rebotes e 8 assistências

Deryk (BRA): 18 pontos, 4 rebotes e 6 assistências

Tyrone (MOG): 20 pontos, 3 rebotes e 4 assistências

Larry (MOG): 8 pontos e 5 assistências

Jimmy (MOG): 15 pontos e 8 rebotes

Shamell (MOG): 13 pontos e 4 rebotes