No clássico paulista, Paulistano vence Pinheiros e chega à quinta vitória no NBB

O Basquete Paulistano foi ao Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim visitar o Pinheiros e conseguiu boa vitória, se mantendo entre os oito melhores times do NBB. Os mandantes, por sua vez, viram ser interrompida sua sequência de vitórias e até então se mantêm na quinta colocação da competição.

Os próximos compromissos das equipes serão contra Campo Mourão e Caxias do Sul. O Pinheiros receberá a equipe mourãoense na próxima segunda-feira (19), às 19h30. Já o Paulistano também jogará em casa, contra a equipe gaúcha, na próxima terça-feira (20), às 19h30.

Reservas fazem a diferença e Paulistano vence o dérbi paulista

O Paulistano passou a dominar a partida já no primeiro quarto e não chegou a perder um período sequer do confronto. Com a mão calibrada, Jhonatan se destacou nos arremessos de fora, tendo acertado quatro de cinco tentativas, terminando o duelo com 80% de aproveitamento em tal quesito.

Outro destaque foi Georginho, armador revelado pelo Pìnheiros que atuou pela primeira vez contra a equipe que o revelou. Tal fato não pressionou o atleta, que conseguiu bons números com 20 pontos, sete rebotes, sete roubos de bola e quatro assistências, sendo um dos cestinhas da partida ao lado de Arthur Pecos.

Os reservas do Paulistano também fizeram a diferença no duelo. O argentino Daniel Hures e Arthur Pecos saíram do banco para juntos marcarem 36 pontos, com o estrangeiro ainda se destacando nos rebotes, com cinco.

A vitória dos visitantes ainda marcou a extensão da sequência invicta dentro do clássico que já dura sete partidas. A última vez que o Pinheiros saiu vitorioso contra os rivais foi no NBB 2012/2013, em partida emocionante, onde venceram por 88 a 86.

Por chuva forte e problemas no ginásio, partida entre Macaé e Vasco é cancelada

Após o duelo entre Vasco e Flamengo ter sido adiado por falta de um ginásio apto para a realização do clássico (partida previamente remarcada para o dia 28 de janeiro, ainda sem local definido), os cruzmaltinos tiveram mais um compromisso pelo NBB cancelado. Dessa vez, os cariocas foram visitar o Macaé e a chuva forte que atinge todo o estado ocasionou problemas no ginásio dos mandantes, causando goteiras e impedindo o início da partida.

As duas equipes ainda esperaram por duas horas com a esperança de a chuva cessar e a quadra ser posta em condições aptas para o início do duelo, porém, não foi possível e agora espera-se um posicionamento da Federação para saber a nova data de realização da partida.