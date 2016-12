Com grande atuação de Whiteside, Heat segura pressão e derrota Pacers na NBA

Disputa ditou o duelo entre Miami Heat e Indiana Pacers na noite desta quarta-feira (14). Em momentos opostos, as equipes se encontraram na American Airlines Arena em mais uma rodada da NBA e protagonizaram ótimo confronto, que terminou com vitória do Heat por 95 a 89. Essa é a segunda vitória seguida de Miami.

Se o primeiro quarto deixou o torcedor desanimado, os outros três períodos fizeram o fã de basquete assistir com prazer o jogo entre Heat e Pacers. Diferente do que era esperado, Miami conseguiu fazer jogo forte e encontrou um igualmente comprometido time de Indiana. Com isso, a diferença no placar foi pequena do início ao fim.

O resultado não deixa a temporada do Heat melhor, mas dá felicidade aos torcedores. A equipe de Miami chega a sua nona vitória, tendo dezessete derrotas. Já o Pacers fica com campanha de números iguais, sendo treze vitórias e treze derrotas.

A bola já volta a subir nesta quinta-feira (15) para o Indiana Pacers, já que enfrenta, fora de casa, o New Orleans Pelicans, às 23h. O Miami Heat jogará novamente na American Airlines Arena e receberá o Los Angeles Clippers na sexta-feira (16), às 23h.

Pouca diferença no placar no primeiro tempo

Durante o primeiro quarto, a partida foi bem abaixo do esperado e as equipes não conseguiram boas atuações. Sem grandes jogadas e com doze minutos fracos, os times sabiam que precisariam fazer mais para vencer a partida e encerraram o período com 21 a 20 para o Pacers.

Já no segundo quarto, o confronto mudou de cenário. Começando a encaixar suas jogadas, Hassam Whiteside chamou a responsabilidade e conseguiu colocar o Miami na frente no placar. Entretanto, Indiana não desistiu e seguiu ponto a ponto, fechando o quarto com mínima diferença e 53 a 52 para o Heat.

Equilíbrio dita segunda etapa

No terceiro quarto, o Heat foi logo ultrapassado pelo Pacers no placar principalmente por não contar com Whiteside. Desta forma, o confronto seguiu equilibrado e a luta pela liderança seguiu acirrada, seguindo o mesmo ritmo do período anterior. Miami conseguiu diminuir a curta vantagem de Indiana e, mesmo brigando muito, acabou indo para os minutos finais com um ponto atrás, 79 a 78.

O último quarto teve um início de apenas quatro pontos até faltarem 6 minutos no relógio, todos feitos por Miami. Enquanto isso, o Pacers sofria bastante com turnovers, chegando a sete no jogo, sendo quatro no quarto período. Os times erravam bastante e demoraram a conseguir pontuar. Porém, quando começaram a acertar as cestas, o duelo seguiu sem grandes vantagens e emocionante até o fim. Conseguindo se segurar, o Heat conquistou a vitória por 95 a 89.

Números do jogo

Hassam Whiteside (MIA): 26 pontos, 22 rebotes

Tyler Johnson (MIA): 15 pontos, 5 rebotes e 3 assistências

Paul George (PAC): 22 pontos, 7 rebotes e 3 assistências

C.J. Miles (PAC): 15 pontos

Myles Turner (PAC): 11 ponto e 7 rebotes