Trio do Clippers desequilibra e Miami perde mais uma pela NBA

Miami Heat e Los Angeles Clippers se enfrentaram na American Airlines Arena na noite dessa sexta-feira (16) em mais um rodada da NBA. O Miami lutou até o final mas o Clippers saiu vencedor por 102 a 98.

Nos dois primeiros quartos era notável o amplo domínio do Clippers. A equipe comandada por Blake Griffin, Chris Paul e Jonathan Clay Reedick abria boa vantagem pra cima dos donos da casa.

O Miami reagiu no segundo tempo mas não o suficiente pra sair com a vitória de sua arena. Derrota desanimadora para o Miami que se complica ainda mais na conferência leste.

As equipes voltam a jogar no domingo. O Clippers tem o Washington Wizards às 18h30. O Miami Heat encara o Boston Celtics às 21h.

Clippers domina e sai do primeiro tempo com boa vantagem

A bola subiu na American Airlines Arena e quem imaginou um jogo disputado, acertou.

Apesar do domínio do Los Angeles, o Miami buscou se manter perto o tempo todo e contou muito com a ajuda de Wayne Ellington que fez um belo primeiro período que acabou em 31 a 27 para o Clippers.

No segundo período o Miami foi desastroso e Blake Griffin espetacular. Defensivamente muito mal, o time da casa viu os visitantes abrirem quatorze pontos e fechar o primeiro tempo em 60 a 46.

Reação surpreendente do Heat mas o Clippers vence

No terceiro quarto o Heat voltou mais equilibrado e consistente defensivamente, o que possibilitou uma melhora e superioridade ao Los Angeles. Dragic, em noite espetacular, contribuiu para vitória no quarto e redução de 14 para 10 pontos da vagantem do adversário. O quarto acabou 79 a 69 para o Clippers.

No último quarto eletrizante, o time da Florida manteve a postura do terceiro e foi até melhor. O ala-armador Justise Winslow foi peça fundamental na reação do Heat, principalmente ofensivamente.

Apesar da reação, o Miami Heat tirou apenas mais 6 pontos do Clippers e saiu derrotado por 102 a 98.

Números do jogo

Goran Dragic (MIA):

21 pontos e 11 assistências

Hassam Whiteside (MIA):

11 pontos e 17 rebotes

Blake Griffin (LAC):

20 pontos e 8 rebotes

J. J. Reedick (LAC):

17 pontos

Chris Paul (LAC):

17 pontos e 6 assistências