Hornets reagem no segundo tempo e vencem Lakers

Na noite desta terça-feira (20), o Charlotte Hornets venceu o Los Angeles Lakers por 117 a 113, com destaque para Kemba Walker que terminou o jogo com duplo-duplo (28 pontos e 10 assistências). A franquia de Charlotte foi para o intervalo perdendo por 17, mas conseguiu reverter a situação já no fim da partida com cesta salvadora de Nicolas Batum.

Com a vitória, o Charlotte Hornets chegou a 16ª vitória na temporada e estão em quarto lugar na Conferência Leste. Já o Los Angeles Lakers chegou a 20ª derrota e ocupa a 11ª posição na Conferência Oeste.

O Los Angeles Lakers retorna a quadra na próxima quinta-feira (22), contra o Miami Heat, em Miami. Já o Charlotte Hornets recebem o Chicago Bulls no dia seguinte, na sexta-feira (23).

Lakers dominam primeiro tempo e vão para o intervalo com ampla vantagem

O Los Angeles Lakers mostrou-se bastante confortável no primeiro tempo. Desde o início mostrou superioridade e um ótimo aproveitamento nos arremessos. Nos primeiros seis minutos, vencia por sete pontos (19 a 12) e obrigou o técnico dos donos da casa a parar o jogo para tentar arrumar a equipe.

Os Hornets conseguiram equilibrar o jogo e foi tirando aos poucos a vantagem dos Lakers, que caiu para três pontos. As duas equipes tinham ótimo aproveitamento nos arremessos, mas a equipe de Charlotte terminou em alta no fim do primeiro quarto. Entretanto, nos últimos segundos, Larry Nance Jr. acertou de três pontos e os Lakers venceram o período inicial por 41 a 35.

No segundo quarto as coisas fluíram melhor para a equipe de Los Angeles. Jordan Clarkson e Nick Young combinaram 9 acertos em 12 tentativas na linha de três pontos, evidenciando o ótimo aproveitamento da equipe no perímetro - que foi para o intervalo com 12 cestas em 18 tentativas.

Os Lakers abriram 15 pontos de vantagem restando oito minutos para o intervalo. Restando seis minutos, passou da marca dos 60 pontos. Restando três minutos, alcançou a melhor pontuação em primeiro tempo na temporada (65). Não demorou muito e superou a marca, indo para o intervalo vencendo por 73 a 59 - maior pontuação sofrida pelos Hornets até o descanso.

Hornets reagem, viram o jogo e vencem com cesta decisiva de Batum

Se alguém imaginou que os Lakers teriam vida fácil até o fim do jogo, se enganou. No início do terceiro quarto, os Hornets abriram 15 a 0 e cortaram a desvantagem de 17 para apenas dois pontos, com destaque para o craque Kemba Walker. Pouco depois, conseguiram assumir a liderança do placar (82 a 80).

Os Lakers ainda tinham metade do quarto pela frente e conseguiram se encontrar. Jordan Clarkson igualou sua melhor marca de bolas de três pontos na carreira (6) e a franquia de Los Angeles conseguiu fazer 9 a 0 em sequência, abrindo 92 a 88. Os Lakers mantiveram a liderança até o fim do período e foram para o último quarto na frente por dois pontos (96 a 94).

No último período os Lakers foram mais eficientes nos arremessos e as bolas de três pontos desequilibraram. D'Angelo Russell colocou o Lakers na frente por 103 a 101 após anotar bola de três pontos e, pouco depois, Clarkson anotou sua sétima bola de três no jogo (melhor marca da carreira) e a franquia californiana abriu 106 a 101.

Os Lakers abriram seis pontos após Lou Williams sofrer falta na linha de três pontos e converter todos os lances livre (111 a 105). Mas, restando três minutos, os Hornets foram atrás do placar. Nicolas Batum botou a equipe na liderança com cesta de três certeira, restano 13 segundos para o fim o jogo (115 a 113). Os Lakers buscaram a virada, mas Nick Young errou a cesta e os Hornets ainda aumentaram para 117 a 113 e decidiu o jogo.

Destaques do jogo

Charlotte Hornets

Kemba Walker: 28 pontos, 8 rebotes e 10 assistências

Nicolas Batum: 23 pontos, 5 rebotes e 10 assistencias

Marco Belinelli: 13 pontos

Los Angeles Lakers

Jordan Clarkson: 25 pontos e 5 assistências

Nick Young: 24 pontos

Lou Williams: 16 pontos e 8 assistências