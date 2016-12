Lakers confirma apresentação da estátua de Shaquille O'Neal para março de 2017

Foto: Divulgação/Lakers

Shaquille O'Neal será o quarto jogador na história do Los Angeles Lakers a ser homenageado com uma estátua. Na noite desta terça-feira (20), antes do início do jogo contra o Charlotte Hornets, foi anunciada a data da apresentação da estátua: 24 de março de 2017. A cerimônia será aberta ao público.

Em janeiro deste ano, a proprietária da franquia, Jeanie Buss, anunciou que Shaquille O'Neal seria homenageado com uma estátua, mas não havia revelado a data, apenas que seria ao longo da temporada 2016/17. A estátua de Shaq ficará do lado de fora do Staples Center, junto com as estátuas de Magic Johnson, Jerry West e Kareem Abdul-Jabbar.

"Estamos ansiosos para ter o Shaq junto com outras lendas já homenageadas no ginásio. Ele é gigante não apenas de tamanho, mas também representou com grandeza o Lakers. Ele foi determinante para tornar o Staples Center uma das arenas mais bem sucedidas e famosas. Ele foi literalmente o primeiro a colocar uma pedra para construção do ginásio. Será uma honra homenageá-lo", disse Jeanie Buss.

Shaquille O'Neal foi tricampeão com o Los Angeles Lakers entre 2000 e 2002. Os títulos foram justamente nos três primeiros anos da franquia atuando no Staples Center após deixar de mandar suas partidas no histórico Fórum de Los Angeles.

Shaquille O'Neal teve a camisa 34 aposentada pelo Los Angeles Lakers em abril de 2013. O ex-pivô se juntou ao seleto grupo de jogadores com número aposentado na franquia, entre eles Magic Johnson (32), Kareem Abdul-Jabbar (33), Jerry West (44), Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), James Worthy (42), Gail Goodrich (25) e Jamaal Wilkes (52).