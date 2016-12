Resultado New York Knicks x Boston Celtics AO VIVO online pela NBA 2016/2017 (114-119)

Agradecemos quem acompanhou esse jogaço. Acompanhe agora Golden State x Cleveland. Tenham todos um bom natal e até a próxima.

O próximo compromisso dos Knicks é contra Atlanta, em Nova Iorque, na quarta-feira. Já os Celtics voltam à quadra na terça-feira contra Memphis.

Boston passa a ter 18 vitórias e 13 derrotas, enquanto New York tem 16 vitórias e 14 derrotas.

Carmelo Anthony foi o cestinha da partida com 29 pontos. Isaiah Thomas foi o cestinha de Boston com 25.

Boston vence New York pela segunda vez na temporada.

FIM DA PRIMEIRA PARTIDA DE NATAL DO DIA! New York Knicks 114 x 119 Boston Celtics! Que início da rodada natalina! Um jogaço!

4ºQ- 114 x 118 HORFORD REJEITA PORZINGIS E A VITÓRIA É DOS CELTICS!

4ºQ- 114 x 118 Falta em cima do Thomas. Isaiah converteu apenas um.

4ºQ- 114 x 117 Carmelo faz a cesta. Falta 13 segundos.

4ºQ- 112 x 117 Crowder acerta os dois. Hornacek para a partida faltando 19 segundos.

4ºQ- 112 x 115 Avery Bradley roubou a bola de Carmelo Anthony.

4ºQ- 112 x 115 BINGO!!!!!!!!!!!!!!! Marcus Smart!

4ºQ- 112 x 112 JOGO EMPATADO!!!! Carmelo faz a bandeja e explode o Madison Square Garden! Tempo de Boston, faltando 1 minuto.

4ºQ- 110 x 112 PORZINGIS AND ONE!!!! O letão converte o lance livre e a vantagem despenca para dois pontos.

4ºQ- 107 x 112 BINGO!!! BINGO!!!! Carmelo Anthony e Porzingis mantém Nova Iorque no jogo.

4ºQ- 101 x 110 Menos de três minutos para o fim. Tempo pedido por Brad Stevens.

4ºQ- 101 x 109 Courtney Lee converte apenas um lance livre e a vantagem volta para oito pontos.

4ºQ- 98 x 109 Arbitragem irritando os jogadores dos Knicks.

4ºQ- 96 x 109 Amir Johnson marca mais dois pontos.

4ºQ- 96 x 107 Horford joga a vantagem para onze pontos.

4ºQ- 96 x 103 Derrick Rose com uma linda jogada e mais dois pontos.

4ºQ- 94 x 101 TOCO! Al Horford rejeitado por Porzingis.

4ºQ- 94 x 101 DERRICK ROSE AND ONE! Rose converte o lance livre e chega a 19 pontos.

4ºQ- 91 x 101 Arremesso ruim do Thomas virou assistência para a bandeja de Jae Crowder.

4ºQ- 91 x 99 PORZINGIS AND ONE!! Belo jump do letão e ainda sofreu a falta. Kristaps converte o lance livre de bonificação.

4ºQ- 88 x 99 Thomas converte os dois lances livres.

4ºQ- 88 x 96 Pedido de tempo na quadra.

4ºQ- 86 x 96 BINGO! Olynik com a bola de três.

4ºQ- 86 x 93 BINGO!!!! Bola de três de Kuzminskas e Thomas cometeu falta fora do lance. Holiday converteu o lance livre. Jogada de 4 pontos para os Knicks.

4ºQ- 82 x 93 Bola chorada de Isaiah Thomas.

4ºQ- 82 x 91 BINGO!! Bola de três de Gerald Green.

Começa o 4º Quarto!

Fim do 3º Quarto: Knicks 82 x 88 Celtics

3ºQ- 82 x 86 Mais dois pontos de Carmelo.

3ºQ- 80 x 86 Boa jogada de Jerebko.

3ºQ- 80 x 84 Rose comete falta de ataque, deixando o cotvelo, e Marcus Smart está sangrando.

3ºQ- 80 x 82 BINGO!!!!! Pegando fogo nas bolas de três, o Courtney Lee!

3ºQ- 77 x 82 Mais dois pontos de Carmelo Anthony.

3ºQ- 75 x 80 Com auxílio da tabela, Rose anota mais dois pontos.

3ºQ- 71 x 78 Dois pontos de Olynik. Carmelo responde.

3ºQ- 69 x 76 CARMELO AND ONE! No lance livre, o craque dos Knicks converteu.

3ºQ- 66 x 76 BINGO!!! Avery Bradley para três!

3ºQ- 66 x 73 BINGO! Boa movimentação e Courtney Lee marca de três

3ºQ- 63 x 73 Bandeja de Isaiah e a vantagem retorna para dez pontos

3ºQ- 63 x 69 Rose marca mais dois pontos e Boston para novamente a partida.

3ºQ- 61 x 69 BINGO!!! Isaiah Thomas! E Porzingis responde na mesma moeda

3ºQ- 56 x 66 Linda bola de Thomas para Olynik

3ºQ- 54 x 64 ENTERRADA MONSTRUOSA DE AL HORFORD! Pra cima de Kristaps Porzingins

3ºQ- 54 x 60 Linda jogada individual de Carmelo Anthony.

3ºQ- 52 x 60 Boa cesta de Bradley.

3ºQ- 52 x 58 Noah acerta os dois lances livres.

3ºQ- 50 x 58 Carmelo acerta os dois lances livres e já tem 9 pontos.

3ºQ- 48 x 58 Boa bandeja de Amir Johnson

A bola volta a quicar em Nova Iorque! Começa o 3º Quarto!

Pelo lado dos Knicks, Derrick Rose é o destaque com 12 pontos. Pelo lado dos Celtics, os destaques são Al Horford, Jae Crowder e Isaiah Thomas, ambos com 11 pontos cada.

Intervalo: New York Knicks 48 x 56 Boston Celtics

2ºQ- 48 x 55- CRAVA PORZINGIS!!!

2ºQ- 46 x 55 Johnson converte apenas um lance livre. E Thomas converte o lance livre de uma falta técnica.

2ºQ- 46 x 53 ROSE AND ONE! Linda jogada do armador de Nova Iorque. No lance livre, o camisa 25 errou.

2ºQ- 44 x 51 Rose pontua e Boston pede tempo.

2ºQ- 42 x 51 BINGO! BINGO! Está chovendo bolas de três!!! Agora foi a vez de Marcus Smart!! 6 bolas de três de Boston nos últimos 20 pontos

2ºQ- 39 x 45 BINGO! Linda bola de três de Al Horford!

2ºQ- 39 x 42 Crowder pegando fogo.

Final do 1º quarto: Knicks 28 x 22 Boston

New York Knicks x Boston Celtics: Será a oitava vez que as duas equipes se encontram no Natal. No último duelo, em 2011, os Knicks venceram por 106 a 104, mas são os Celtics que levam vantagem nos confrontos no dia 25, por 4 a 3. Nesta temporada, os rivais se enfrentam em novembro, com vitória do time de Boston, por 115 a 85, no que foi o jogo com menor pontuação dos nova-iorquinos.

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors: Tempero não falta para o primeiro encontro entre Cavaliers e Warriors desde o jogo 7 das finais da última temporada. Os dois times, que também decidiram a NBA em 2015, têm alimentado a principal rivalidade da liga no momento, e os atuais campeões têm ao seu lado o bom retrospecto natalino jogando em Cleveland: cinco partidas, cinco vitórias.

San Antonio Spurs x Chicago Bulls: A partida terá simplesmente o "rei do Natal" em ação. Dwayne Wade, que assumiu o posto com a aposentadoria de Kobe Bryant, lidera a lista de jogadores ainda atuantes na liga em jogos e pontos no dia 25 de dezembro, respectivamente, com 11 e 277; e tentará recolocar os Bulls nos trilhos após apenas três vitórias nas últimas dez partidas.

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves: Se Wade é o "rei do Natal", Russell Westbrook também é show garantido. A impressionante temporada do armador do Thunder já teve 14 triplo-duplos, e ele ainda chega em uma sequência de três partidas seguidas com ao menos 40 pontos. Já nos Timberwolves, a aposta é em Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins e Zach LaVine, trio de jovens com até 21 anos com a maior média de pontoa da história da NBA, com 65,1.

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers: Os Lakers são escalados para a rodada de Natal desde a temporada 1999/00, mas o clássico deste domingo contra os Clippers tem uma diferença fundamental: a ausência de Kobe Bryant. A última vez que a franquia jogou no dia 25 sem ele, Jordan Clarkson, Brandon Ingram, D'Angelo Russell, Larry Nance Jr. e Julius Randle não eram sequer nascidos.

