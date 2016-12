Heat vence Lakers de virada em noite de homenagem para Shaquille O'Neal

Em noite especial marcada por homenagem ao astro Shaquille O'Neal que teve a camisa 32 aposentada, o Miami Heat venceu o Los Angeles Lakers por 115 a 107. Após estar perdendo por 60 a 53 no intervalo, a equipe da casa voltou melhor no segundo tempo e terminou a partida com três jogadores acima dos 20 pontos.

Com a vitória, o Miami Heat conquistou apenas a décima vitória na temporada, e agora possui campanha de 10 vitórias e 20 derrotas, ficando na 13ª posição da Conferência Leste. Já os Lakers, com a derrota, chegou a 21ª derrota na temporada, ficando na 11ª posição da Conferência Oeste com campanha de 11 vitórias e 21 derrotas. Na próxima rodada, as duas equipes visitam o New Orleans Pelicans e o Orlando Magic, respectivamente, nesta sexta-feira (23).

Lakers começam bem e vão para o intervalo na frente

Assim como nos últimos dois jogos contra Cavaliers e Hornets, os Lakers começaram bem contra o Heat e abriu 11 a 0 nos primeiros minutos. Thomas Robinson, com cinco rebotes, e Timofey Mozgov com 10 pontos, se destacaram no primeiro quarto que terminou com vitória dos visitantes por 25 a 17.

No início do segundo quarto os Lakers começaram abrindo 7 a 0. Nick Young conseguiu concluir uma jogada de quatro pontos após acertar uma cesta de três pontos e sofrer falta. Lou Williams contribuiu para a vantagem da franquia da Califórnia chegar a 19 pontos.

O jogo parecia ganho, mas o Heat não se entregou. O time da casa finalmente entrou no jogo e conseguiu fazer 12 a 2, cortando a vantagem de 19 para apenas 9 (44 a 35), restando 5:55 minutos para o intervalo. D'Angelo Russell, com oito pontos seguidos, conseguiu colocar os Lakers com 12 pontos de frente, mas o Heat não se rendeu e, graças ao armador Goran Dragic, foi para o intervalo perdendo por apenas sete pontos (60 a 53).

Heat reage, vira o jogo e vence os Lakers

O Miami Heat começou o terceiro quarto abrindo 6 a 0, diminuindo a vantagem dos Lakers para apenas um ponto. Mas, na sequência, com bolas de três pontos de Luol Deng e Nick Young, os Lakers abriram sete pontos (66 a 59).

Os Lakers começaram a perder força no garrafão e Hassan Whiteside se destacava no setor. A equipe visitante começou também a errar diversos arremessos e, por outro lado, o Heat tinha um bom aproveitamento e, com destaque para Justise Winslow, conseguiu virar o jogo para 82 a 80, indo para o último período na frente do placar.

Com a defesa bem arrumada e com apoio da torcida, o Heat entrou no jogo. Os Lakers conseguiram se recuperar no jogo e assumir a frente do placar, mas nos últimos três minutos a equipe sofreu apagão e o Heat abriu frente e não perdeu mais, terminando o jogo vencendo por 115 a 107.

Foto: Divulgação/NBA

Homenagem para Shaquille O'Neal

Durante o intervalo da partida, o Miami Heat preparou a cerimônia de homenagem a Shaquille O'Neal. O ex-pivô, que atuou na franquia entre 2004 e 2008, foi eternizado e teve a camisa 32 aposentada. Foi o terceiro jogador na história da franquia a conseguir este feito. Antes dele, apenas Alonzo Mourning e Tim Hardaway que tiveram as camisas 33 e 10, respectivamente, aposentadas. Michael Jordan, apesar de não ter jogado no Heat, foi homenageado quando aposentou e teve a camisa 23 retirada.

Pat Riley, presidente da franquia, comandou a cerimônia. O mesmo foi responsável pela contratação de Shaquille O'Neal após a saída conturbada do Los Angeles Lakers. Segundo Riley, a ida de Shaq para Miami mudou a equipe de patamar e foi um dos pilares na conquista do título em 2006.

A cerimônia teve muita emoção e surpresas. Logo no início, Shaq foi homenageado com um pequeno caminhão com o nome "Diesel Power". O veículo entrou na arena sob o controle da mãe do astro, sendo muito aplaudida pelo público.

Emocionado em seu discurso, Shaq agradeceu seus ex-companheiros e chamou Alonzo Mourning ao palco para abraçá-lo. Lembrou também da família que foi formada na franquia e deixou claro que achou que era uma brincadeira quando recebeu a mensagem da aposentadoria da sua camisa pelo Heat.