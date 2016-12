O drama de Cleveland: a cidade que esperou 52 anos para comemorar outro título

Foto: Editoria de Arte/VAVEL Brasil

A cidade de Cleveland viveu um ano especial em 2016. Desde 1964 sem conquistar um título importante nas principais ligas de esportes nos Estados Unidos, enfim, o jejum foi quebrado em junho quando os Cavaliers venceram os Warriors nas finais da NBA. Pouco depois, em novembro, ainda viram os Indians chegarem nas finais da MLB, mas terminaram com o vice-campeonato.

Antes dos Cavaliers conquistarem o título da NBA sobre os Warriors de forma histórica, a última vez que a cidade de Cleveland comemorou um título foi em 1964, quando os Browns conquistaram a NFL Championship (atual Super Bowl).

Cleveland foi bastante vitoriosa durante as décadas de 40 e 60, tendo os Browns como principal franquia da cidade e sendo destaque na liga de futebol americano. Entretanto, desde 1964, quando conquistou o título da NFL Championship, a cidade viveu uma seca que durou por 52 anos, até os Cavaliers encerrarem o jejum na NBA.

- A vitoriosa década de 40 e 50 dos Browns no futebol americano

A cidade de Cleveland havia comemorado apenas um título antes do início da década de 40 - os Indians conquistaram o World Series da Major League Baseball (MBL) em 1920. A franquia viria a sair da seca em 1948 ao conquistar outra vez o topo do beisebol americano.

Entretanto, a história da cidade começou a mudar em 1946 quando os Browns foram fundados para o futebol americano junto com a liga AAFC (All-America Football Conference), que surgiu para rivalizar com a NFL (National Football League). A liga durou por quatro anos, entre 1946 e 1949, e em todos estes anos os Browns das lendas Otto Graham e Lou Grouza foram campeões da AAFC Championship, além de conquistarem o tricampeonato da divisão AAFC Western.

Otto Graham foi o destaque da final de 1955 e o principal jogador dos Browns durante a década de 50 (Foto: AP)

Quando aconteceu a união entre AAFC e NFL em 1950, tornando a principal liga de futebol americano conhecida apenas como National Football League, os Browns ainda continuaram dominando. Foram tricampeões da conferência NFL American entre 1950 e 1952, além de conquistarem a NFL Eastern quatro vezes (1953-1955 e 1957). Nos anos de 1950, 1954 e 1955 foram campeões da NFL Championship - atual Super Bowl.

- O último título em 1964 e o início da seca

Os Browns continuaram tendo sucesso na década de 60, com um supertime que contava com as lendas Jim Brown, Ernie Davis e Don Fleming - além de Lou Grouza em sua segunda passagem pela franquia. Foram campeões da conferência da NFL Eastern mais quatro vezes (1964, 1965, 1968 e 1969), entretanto, só conquistaram o título da NFL Championship em uma oportunidade (1964).

Jim Brown foi decisivo na final de 1964 (Foto: AP)

- Fundação dos Cavaliers na NBA em 1970

Com grande sucesso no futebol americano, a cidade de Cleveland começou a investir no basquete também. Em 1970, foi fundado os Cavaliers, que contava com a lenda Nate Thurmond. Seis anos depois de sua fundação, os Cavs conquistaram seu primeiro título de divisão.

Nate Thurmond em ação (Foto: AP)

Entretanto, os Cavaliers não tiveram o mesmo sucesso na NBA que os Browns tiveram na AAFC/NFL. Ao longo dos anos, a franquia colecionou alguns craques, como Mark Price, Larry Nance, Zydrunas Ilgauskas e Walt Frazier, mas nenhum conseguiu levar a equipe a brigar por título.

- Indians ficam no quase na década 90 e a seca continua

Desde 1969 a cidade de Cleveland não sabia o que era disputar uma final nas principais ligas americanas de esporte, porém, em 1995 a espera acabou quando os Indians foram para o World Series da MLB após 41 anos - disputaram pela última vez em 1954 e foram vices. Mas, o drama continuou após a franquia ser derrotada pelo Atlanta Braves em seis jogos.

Em 1997, novamente os Indians retornaram ao World Series. Outra vez a cidade de Cleveland tinha a oportunidade de colocar fim na seca e comemorar um título. A decisão ficou para o sétimo jogo e os Indians chegaram a liderar a partida por 2 a 1, mas a 'maldição' começou a atacar e o Flórida Marlins conseguiu a virada, conquistando o primeiro título de sua história.

Jogadores dos Indians desolados após a derrota no World Series de 1995 (Foto: Getty Images)

- Era LeBron James e fim da seca de Cleveland

A vida da cidade de Cleveland começou a mudar em 2003, quando os Cavaliers escolheram LeBron James na primeira posição do draft. Em 2007, liderados pelo jovem, os Cavs foram campeões da Conferência Leste e chegaram as finais da NBA pela primeira vez, entretanto, terminaram com o vice-campeonato.

Depois do vice-campeonato da NBA, os Cavaliers conquistaram a divisão nos anos de 2009 e 2010. Na temporada 2009/10, os Cavs contrataram o All-Star Shaquille O'Neal, mais uma lenda que passou pela franquia, mas em fim de carreira. No mesmo ano, chegaram nas finais da Conferência Leste, mas terminou sendo vice para o Orlando Magic.

LeBron James e Shaquille O'Neal em 2010 levaram os Cavaliers as finais da Conferência Leste (Foto: Getty Images)

Em 2010, antes do início da temporada 2010/11, LeBron James anunciou sua saída dos Cavaliers, o que deixou toda a cidade em choque e sem mais esperanças de pôr fim na seca. Enquanto James se aventurava, amadurecia e conquistava títulos no Miami Heat, os Cavaliers conseguiram outra jóia no draft em 2011: Kyrie Irving.

Após conquistar dois títulos e dois vices no Miami Heat, LeBron James retornou para Cleveland na temporada 2014/15. Mais maduro, montou um time forte com a contratação de Kevin Love e J.R. Smith, e foram campeões da divisão e Conferência Leste nos anos de 2015 e 2016. Os Cavaliers retornaram as finais da NBA nos dois anos. Entretanto, em 2015, a equipe sofreu com lesões e James ficou sozinho. Apesar dos ótimos números, a franquia foi vice pela segunda vez na história e o drama continuava na cidade.

Mas a história mudou em 2016. Os Cavaliers estavam completos para a decisão, mas viram o Golden State Warriors abrirem 3 a 1 na decisão. Jamais algum time havia virado este placar, mas Cleveland foi forte. Graças aos decisivos LeBron James e Kyrie Irving, os Cavaliers sagraram-se campeões da NBA pela primeira vez com direito a virada histórica de 4 a 3, dando fim a seca de títulos da cidade.