Com show de Anthony Davis, Pelicans vira no fim e vence Heat

Na noite de sexta para sábado (24), New Orlenas Pelicans e Miami Heat se enfrentaram na Smoothie King Center, casa do New Orleans. A partida foi espetacular do início ao fim. Após estar perdendo por 14 pontos, o Pelicans correu atrás e virou o jogo. Anthony Davis teve atuação de almanaque e contribuiu muito para a vitória por 91 a 87.

Com o resultado, o Miami Heat chega a sua vigésima primeira derrota e segue com campanha ruim, 10-21. Já o New Orleans Pelicans soma mais uma vitória em sua temporada e chega a 11-21.

As equipes voltam à quadra na segunda (26) e terça-feira (27) respectivamente. O Pelicans recebe o Dallas Mavericks na segunda e o Miami Heat recebe o Oklahoma City Thunder na terça.

Miami domina o jogo e vai para o segundo tempo na frente

O primeiro período equilibrado na Smoothie King Center não foi surpreendente. A franquia da Florida abria vantagem, mas logo depois via a equipe de Nova Orleans reagir. O armador Goran Dragic foi o nome do primeiro quarto que acabou 28 a 25 para o Heat.

No segundo quarto, Miami foi para cima e abriu incríveis quatorze pontos de frente. O Pelicans reagiu e foi aí que Anthony Davis entrou no jogo. O primeiro tempo acabou em 49 a 44 para o Heat.

Pelicans reage, vira o jogo e vence

O terceiro quarto teve certo equilíbrio, visto que Justise Winslow e James Johnson apareceram para ajudar Miami a abrir vantagem, mas Jrue Holliday e ele, Anthony Davis, mantiveram o Pelicans no cangote do time da Florida. O terceiro período acabou em 68 a 64 para o Heat.

No último quarto, uma reação de tirar o fôlego do Pelicans. A franquia da casa virou o jogo logo no começo, mas Miami passou de novo e abriu seis. Anthony Davis apareceu com uma sensacional bola de três e incendiou a partida, virando o confronto para New Orleans, que a partir disso só administrou e garantiu a vitória por 91 a 87.

Números do jogo

Goran Dragic (MIA): 23 pontos, 5 assistências e 4 rebotes

Anthony Davis (NOP): 28 pontos, 1 assistência e 22 rebotes

Jrue Holliday (NOP): 22 pontos, 6 assistências e 2 rebotes